Ddurante o anterior NBA temporada, ‘The Athletic’ conduziu uma pesquisa cativante entre os jogadores da NBA, buscando a opinião deles sobre qual adversário eles menos gostariam de enfrentar em uma altercação física.

O nome de destaque da pesquisa foi James Johnson, garantindo esmagadores 41,1 por cento dos votos. Esta preferência não foi arbitrária; os jogadores estavam bem cientes Johnson fundo.

Com 2,01 metros de altura e pesando 109 quilos, o atacante de 36 anos é faixa preta em caratê, um recorde imaculado de 20 a 0 no kickboxing e já se interessou por artes marciais mistas.

O Pacers de Indiana assinado recentemente Johnsone em sua nova função, ele deverá funcionar como protetor de Tyrese Haliburtonuma das estrelas em ascensão da NBA.

Johnson já havia jogado pelo Marcapassos na última temporada, marcando sua décima missão em uma carreira de 15 temporadas em vários times, desde o Touros para as redes.

Elaborado pelo Touros em 2009, Johnson acumulou notáveis ​​765 jogos, mantendo médias de 7,6 pontos, 3,5 rebotes e 2,1 assistências.

O que mais Johnson fez nos esportes?

Além do basquete, Johnson as proezas atléticas se estendem ao futebol americano, esporte que ele praticou durante a infância e, claro, aos esportes de combate. Com a tenra idade de 18 anos, ele entrou no reino de MMAvencendo rapidamente sua estreia em apenas 97 segundos – uma prova de suas habilidades formidáveis.

Esta proficiência em artes marciais é um assunto de família, com Johnson pai detém os títulos de pentacampeão mundial de kickboxing e 10 vezes campeão americano de caratê, enquanto sua mãe fez a transição das lutas de rua para se tornar 10 vezes campeã norte-americana.

Refletindo sobre a distinção entre lutas e jogos de basquete, Johnson observa que, embora as lutas envolvam confrontos individuais, o basquete é um esporte coletivo. No entanto, ele aborda ambos os cenários com uma mentalidade semelhante, sentindo uma intensidade comum ao pisar na quadra ou no ringue.

Johnson reputação como uma das figuras mais duras da NBA é evidente em uma altercação com Serge Ibaka em 2018, durante Johnson mandato com o raptores. Ibakaagora no Bayern, se viu em uma briga com o especialista em caratê, sem saber, talvez, de Johnson fundo de artes marciais.

Além de sua habilidade em quadra, Johnson aventurou-se em reivindicações ousadas fora da quadra de basquete. Ele já havia afirmado que com um ano de treinamento de MMA poderia derrotar Campeão peso pesado do UFC Jon Jones, uma declaração recebida com ceticismo por especialistas em MMA, mas que reflete a presença intimidadora da potência de 2,01 metros e 109 quilos. Como indicou a pesquisa, seja na quadra de basquete ou em confronto físico, James Johnson é uma força a ser reconhecida.