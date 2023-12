Um simples erro em uma letra faz esta moeda valer quase R$ 30 mil

Na grande maioria dos ofícios, o erro é algo que não pode ser considerado positivo. Afinal de contas, tais erros podem levar a grandes problemas dentro de empresas. No mundo da numismática, no entanto, moedas raras que possuem falhas de cunhagem podem ser identificadas como algo muito positivo.

Explica-se: o Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de colecionadores de moedas que já conseguiram completar as suas coleções de peças monetárias do Brasil. Para aumentar o acervo, eles passam a procurar pelas chamadas variantes, ou seja, os exemplares com erros.

Grande parte das moedas raras que possuem estas falhas podem ser consideradas ainda mais valiosas. E na maioria das vezes, tais erros são simples, e é preciso prestar muita atenção para não passarem despercebidos.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 1000 réis do ano de 1909. Trata-se de uma peça que não está mais em circulação, mas que pode ser encontrada em qualquer lugar. Em condições normais, ela já pode valer um bom dinheiro. Mas caso ela tenha um erro específico, ela poderá valer quase R$ 30 mil.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre esta peça é que ela foi uma das primeiras da história do Brasil a ser produzida com a representação de um busto de uma mulher. Trata-se da efígie da república.

Neste sentido, dentro do mundo da numismática, existe uma teoria de que moedas com o busto feminino são mais fáceis de serem decifradas, já que basta prestar bastante atenção aos cabelos da mulher para saber qual é o grau de conservação da peça.



Outra curiosidade sobre esta peça é que ela é feita completamente de prata. Moedas com este material costumam se valorizar com muito mais força com o passar dos anos.

Por fim, outra curiosidade importante sobre a peça é que ela contou com uma tiragem de pouco mais de 816 mil exemplares. Dentro do mundo da numismática, este é um número que pode ser considerado baixo, o que torna o exemplar ainda mais raro.

Características

Abaixo, listamos as principais características da moeda de 1000 réis do ano de 1909, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 26mm;

Peso: 10gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher representando a República e data entre estrelas;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO *X GRAMAS*. Valor de face entre vinhetas.

Quanto vale a moeda?

Como dito, mesmo em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem, a moeda de 1000 réis do ano de 1909 pode ser considerada muito rara. Abaixo, você pode conferir os valores sugeridos por catálogos numismáticos mais recentes:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 90,00 R$ 200,00 R$ 400,00

Caso você tenha a moeda de 1000 réis de 1909 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1,6 mil.

Quando a moeda vale quase R$ 30 mil?

Mas quando esta mesma moeda pode valer quase R$ 30 mil? De acordo com as informações oficiais, uma moeda de 1000 réis do ano de 1909 pode se aproximar deste valor quando ela conta com um erro de cunhagem.

Entre os colecionadores, esta falha é conhecida como Z. Isso porque na palavra RÉIS, o S foi gravado ao contrário, fazendo com a inscrição se parecesse com a palavra RÉIZ, que estaria gramaticalmente errada, de acordo com a norma culta da língua portuguesa na época.

Caso você encontre a moeda de 1000 réis do ano de 1909 com este erro específico de cunhagem, estes são os valores que estão sendo sugeridos pelos catálogos numismáticos mais atualizados: