Unemat divulga resultado do Vestibular 2024

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) é uma instituição de ensino superior pública com diferentes sedes em cidades do estado do Mato Grosso.

Todos os candidatos inscritos na próxima edição do processo seletivo da Unemat devem ficar atentos: nesta segunda-feira (18), a instituição divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2024.

Dessa maneira, para que você possa acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, trouxemos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Unemat. Vamos conferir!

Vestibular Unemat 2024: resultado preliminar foi divulgado

Nesta segunda-feira (18), conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a Unemat divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2024 da instituição.

O resultado está disponível no site oficial da Unemat e já pode ser acessado por todos os candidatos. Para visualizar a versão preliminar do resultado, os estudantes devem selecionar o curso indicado no momento da inscrição. Não é necessário realizar login ou cadastro na plataforma para visualizar o documento.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado preliminar? Acesse o edital do Vestibular da Unemat e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Unemat 2024: próximos passos

Todos os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado até esta terça-feira, dia 19 de dezembro. Após o período, a Unemat irá analisar os pedidos recebidos.



Por fim, o resultado final do Vestibular 2024 será publicado no dia 31 de janeiro de 2024 e estará disponível no site oficial da instituição.

Vestibular Unemat 2024: período inscrições

O período de inscrições para o Vestibular 2024 da Unemat foi encerrado em novembro e todos os candidatos puderam se inscrever por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da Unemat.

No momento da inscrição, os candidatos deveriam optar por uma modalidade de inscrição: “processo seletivo vestibular” ou “processo seletivo simplificado”. Somente os candidatos que optaram pela primeira modalidade farão provas, uma vez que o “processo seletivo simplificado” consiste na análise do história escolar do candidato.

Além disso, os os estudantes interessados em participar do Vestibular 2024 da Unemat também deveriam realizar o pagamento de uma taxa de inscrição até 31 de outubro. Mas, a instituição ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Vestibular Unemat 2024: funcionamento das provas

Todos os estudantes que optaram pela modalidade “Processo Seletivo Vestibular”, como mencionamos, realizaram uma prova presencial no dia 03 de dezembro, das 13h às 18h.

As provas foram aplicadas nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Os estudantes deveriam ter indicado uma cidade para realização da prova no momento da inscrição no processo seletivo.

As provas foram compostas por 35 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre tópicos das disciplinas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. Além disso, os candidatos também precisaram escrever uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora. Segundo as informações divulgadas pela Unemat, somente os participantes com os melhores desempenhos nas provas objetivas terão suas redações corrigidas.

Vestibular Unemat 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular, a Unemat está oferecendo 2.370 vagas para 60 cursos de graduação diferentes. Confira as opções de cursos disponíveis conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato:

Processo Seletivo Vestibular: Administração / Agronomia / Ciências Contábeis / Direito / Enfermagem / Gestão e Inovação em Agronegócios / Medicina / Pedagogia.

Processo seletivo simplificado: Arquitetura e Urbanismo / Ciências Biológicas / Ciência da Computação / Ciências Econômicas / Educação Física / Engenharia Civil / Engenharia Elétrica / Engenharia Florestal / Engenharia de Produção Agroindustrial / Geografia / Gestão de Turismo / História / Jornalismo / Letras / Matemática / Produção de Alimentos / Sistemas de Informação / Zootecnia.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na Unemat no primeiro semestre letivo de 2024.