UNIBH e FASEH  estão com inscrições abertas para Vestibular Unificado 2024/1

O Vestibular Unificado de Medicina é uma iniciativa conjunta do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH) para oferecer vagas aos interessados em ingressar no curso de Medicina oferecido pelas duas instituições.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina Unificado 2024/1 já estão abertas.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina Unificado 2024/1 já estão abertas.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e da FASEH estão abertas desde o dia 11 de outubro de 2023 e todos os candidatos interessados poderão se inscrever até o dia 07 de janeiro de 2024.

Segundo as informações divulgadas, os estudantes poderão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico que pode ser acessado a partir do site de uma das duas instituições, a UNIBH ou a FASEH.

No momento da inscrição, os estudantes poderão se inscrever para apenas uma universidade do Vestibular Unificado.

Acesse o edital do processo seletivo para mais informações sobre o procedimento de inscrições no Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e da FASEH.



Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma uma taxa de inscrição via boleto bancário para participar do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1.

Contudo, segundo o edital do processo seletivo, o valor a ser pago pelos estudantes irá depender da data em que o pagamento for realizado:

Para pagamentos realizados entre 25 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023: R$ 325,00 ;

Para pagamentos entre 01 de janeiro de 2024 e 08 de janeiro de 2024: R$ 350,00.

Conforme as informações divulgadas, a UNIBH e a FASEH não irão oferecer isenção da taxa de inscrição para os candidatos nesta edição do Vestibular Unificado de Medicina.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: funcionamento da seleção

O Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e da FASEH será dividido em duas fases.

A primeira fase (Etapa I) possui o objeto de avaliar a afinidade dos candidatos com os valores da universidade e do curso de Medicina. Esta etapa, chamada de INSPIRA DAY, será realizada no dia 10 de janeiro, das 19h às 22h.

A segunda fase (Etapa II) é eliminatória e obrigatória. Ela irá consistir em uma prova online aplicada no dia 14 de janeiro, das 14 às 18h.

A prova do Vestibular Unificado de Medicina será dividida em duas partes, sendo uma composta por questões discursivas e por 48 questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. Estarão presentes na prova as seguintes disciplinas: Biologia, Química, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: oferta de vagas

Por meio do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1, a UNIBH e da FASEH estão oferecendo 50 vagas para o curso de Medicina.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

30 vagas para a UNIBH;

20 vagas para a FASEH.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: gabaritos e resultado

Segundo o calendário oficial do processo seletivo, o resultado preliminar das notas obtidas na Etapa 1 será publicado no dia 12 de janeiro, a partir das 18h.

O gabarito da prova da Etapa 2, por sua vez, será divulgado no dia 14 de janeiro, após a realização das provas. O resultado final das notas obtidas nas questões da Etapa 2 será publicado divulgados no dia 15 de janeiro.

Por fim, o resultado final do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 será divulgado no dia 23 de janeiro, a partir das 18h.