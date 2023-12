Unidas são um SUCESSO: Moedas de 5 centavos e 10 centavos VALEM JUNTAS R$ 1MIL

Todo mundo tem algumas moedas de 5 e 10 centavos perdidas na carteira ou no fundo da gaveta. Mas você sabia que algumas dessas moedas podem valer até R$ 1 mil? Descubra nesta matéria quais são essas moedas e como identificá-las.

Por que Algumas Moedas de 5 e 10 Centavos Valem Mais?

As moedas, por mais pequenas que sejam, podem esconder grandes tesouros. Isso se deve a erros de produção que transformam moedas comuns em raridades cobiçadas por colecionadores. Esses deslizes na fabricação geram discrepâncias que podem ser classificadas em três tipos, cada um com seu valor correspondente.

Tipos de Discrepâncias e seus Valores

Tipo 1: Variação de 5% a 15%

As moedas de 5 e 10 centavos que apresentam essa variação podem valer entre R$ 150 e R$ 250. Isso porque a variação de posicionamento nesse intervalo é considerada sutil, mas o suficiente para tornar a moeda mais valiosa que seu valor de face.

Tipo 2: Variação de 16% a 40%

Quando a variação de posicionamento é mais acentuada, a moeda entra na categoria de tipo 2. Nesse caso, o valor da moeda pode oscilar entre R$ 250 e R$ 450, tornando-a uma descoberta significativa para os colecionadores.

Tipo 3: Variação Superior a 40%



As moedas que apresentam uma variação de posicionamento superior a 40% são as mais valiosas, podendo valer até R$ 850. Além disso, se houver um defeito de dupla impressão, o valor pode aumentar em 50%.

Como Calcular a Variação de Posicionamento

A fórmula é simples: 100 multiplicado pela maior variação de deslocamento (diâmetro da moeda) equivale à porcentagem de deslocamento. Por exemplo, se a maior variação for de 11,5 mm, o deslocamento é de 46% (100 vezes 11,5 mm igual a 46 mm).

Outras Moedas que Podem Valer Muito

Além das moedas de 5 e 10 centavos, existem outras que podem esconder um valor considerável. Aqui estão seis moedas comuns que podem ter um potencial lucrativo:

R$ 0,25: Se tiver um selo trocado, pode valer até R$ 3.000. R$ 1,00 (1994): Com um design invertido, pode valer até R$ 850. R$ 0,05: Se tiver um deslize de disco invertido, pode valer até R$ 800. R$ 0,50: Com o design de R$ 0,10, pode valer até R$ 600. R$ 0,10: Algumas unidades podem ter o design de R$ 0,05, com preço de até R$ 550. R$ 0,01: Com o defeito de design invertido, pode valer até R$ 320.

Entendendo as Classificações

MBC (Muito Bem Conservada)

Para que a moeda seja classificada como MBC, ela deve preservar, no mínimo, 70% de sua aparência original e o nível de desgaste deve ser homogêneo.

Soberba

Uma moeda soberba é aquela que preserva pelo menos 90% dos detalhes originais. Ela apresenta poucos vestígios de circulação e manuseio, sendo considerada uma peça de valor intermediário.

Flor de Cunho

A classificação Flor de Cunho refere-se a uma moeda que não apresenta nenhum tipo de desgaste ou manuseio. Todos os detalhes da cunhagem estão em sua aparência original, sem nenhum indício de limpeza ou de química. Por isso, as moedas Flor de Cunho são sempre as mais valiosas.

Limpeza da Moeda

A limpeza de uma moeda pode parecer uma boa ideia para torná-la mais atraente. Porém, essa prática pode diminuir o valor da peça, pois pode alterar sua coloração original. Se mesmo assim você desejar limpar a moeda, recomendamos o seguinte processo:

Segure a moeda pela borda, coloque-a sob água corrente. Especialistas indicam que é melhor que a água esteja morna; Esfregue suavemente um pouco de sabão neutro em cada face da moeda. Para isso, use sempre as pontas dos dedos; Deixe a moeda de molho em uma tigela de vidro com água destilada morna por cerca de meia hora; Enxágue em água morna; Logo depois, seque com uma toalha macia.

Onde Vender Suas Moedas Raras

Se você tem algumas dessas moedas e está interessado em vendê-las, pode fazer isso através do canal do YouTube, Notícias Concursos. Eles estão comprando moedas que atendem a determinados requisitos. Para saber mais, assista ao vídeo abaixo e siga as instruções.

Portanto, antes de descartar aquelas moedas de 5 e 10 centavos que estão ocupando espaço na sua carteira, dê uma boa olhada nelas. Você pode estar carregando um pequeno tesouro no seu bolso sem saber. E lembre-se, quanto melhor a condição da moeda, maior será seu valor para os colecionadores.