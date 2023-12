Unifadra está com inscrições abertas para Vestibular de Medicina 2024

A Unifadra (Faculdades de Dracena) é uma instituição de ensino privada com sede principal na cidade de Dracena, São Paulo.

A faculdade oferece diversos cursos de graduação, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, muito ambicionado por candidatos de todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina na Unifadra, então está com sorte: as instituição anunciou o início das inscrições para o Vestibular de Medicina 2024.

Dessa forma, para que você consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unifadra. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifadra: inscrições já estão abertas

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina da Unifadra já estão abertas. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 18 de janeiro de 2024.

As inscrições poderão ser feitas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Fundação Vunesp, responsável pela realização do Vestibular 2024 da Unifadra.

Segundo as informações divulgadas, poderão participar do vestibular todos os estudantes que:

Forem portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

Concluíram o ensino médio ou equivalente;

Participaram da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2013;

Forem portadores de diploma de curso superior.



Dessa maneira, os estudantes que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio não poderão participar do processo seletivo.

Ainda está com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unifadra e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina Unifadra: taxa de inscrição

Todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular de Medicina da Unifadra deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 150,00.

A emissão do boleto bancário deverá ser feita após a conclusão do procedimento de inscrição. Para isso, o candidato deverá acessar a área do candidato, clicar em item “pagamento” e, em seguida, clicar em “gerar boleto”.

Vestibular de Medicina Unifadra: funcionamento da seleção

O Vestibular de Medicina da Unifadra não prevê a aplicação de nenhum tipo de prova, uma vez que a seleção irá acontecer por meio da avaliação das notas obtidas na prova do ENEM.

Os candidatos poderão usar pontuações obtidas entre os anos de 2013 e 2023. No momento da inscrição, os estudantes deverão indicar de quais anos do ENEM desejam que as notas sejam consideradas. Os participantes que prestaram dois ou mais anos terão consideradas as notas do ano com melhor desempenho

Para o Vestibular de Medicina 2024, a Unifadra irá considerar a média aritmética das notas obtidas nas cinco provas que compõem o ENEM: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

Não poderão participar do Vestibular da Unifadra os candidatos que obtiveram nota inferior a 450 em alguma das provas ou zeraram a prova de redação do ENEM.

Vestibular de Medicina Unifadra: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Unifadra irá oferecer 35 vagas para o curso ministrado na instituição.

Os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Unifadra: publicação dos resultados

Conforme o cronograma oficial do processo seletivo, o resultado do Vestibular de Medicina da Unifadra será publicado a partir das 14h do dia 29 de janeiro de 2024.

Os candidatos poderão acessar a lista de classificação geral no site da Fundação Vunesp e também no site da Unifadra. Os participantes aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula na Unifadra entre os dias 30 e 31 de janeiro.

Segundo as informações divulgadas, a Unifadra também irá divulgar a segunda chamada de aprovados no Vestibular de Medicino no dia 01 de fevereiro de 2024. Todos os candidatos selecionados através da segunda chamada deverão se matricular na instituição entre os dias 02 e 05 de fevereiro.