Unifertil ABRE CARGOS na região SUL do país

A Unifertil, empresa que tem como propósito ajudar a natureza a produzir mais alimentos, por meio de produtos e serviços que contribuem com o desenvolvimento da agricultura do sul do país, atuando principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, está com ótimas vagas abertas.

Sendo assim, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a companhia em questão, veja quais são os principais cargos ofertados:

Analista Administrativo Comercial – Canoas – RS – Efetivo: Analisar a carteira de clientes da região de atuação junto com o supervisor. Analisar a carteira de risco (cancelamento de pedidos). Analisar, elaborar e manter o programa de vendas da região de atuação;

Consultor (a) Técnico – Porto Alegre – RS – Efetivo: Monitorar condições climáticas e agronômicas, além do mercado das commodities agrícolas.? Atuar no serviço de atendimento ao cliente (SAC), no serviço de pré-venda (palestras, visitas, treinamentos, dia de campo) e pós-venda;

Coordenador (a) Comercial Externo – Canoas – RS – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Canoas – RS – Efetivo.

Mais sobre a Unifertil

Falando mais sobre a Unifertil, é importante destacar que a empresa é referência no ramo há mais de cinco décadas. Nesse período, a Unifertil – Universal de Fertilizantes LTDA, construiu uma relação de credibilidade e transparência com os seus clientes, parceiros e instituições.

Com unidades de produção, comerciais e de distribuição localizadas em diversas partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a empresa tem como objetivo garantir a máxima qualidade em produtos e serviços que contribuam com o desenvolvimento da agricultura do sul do país e, consequentemente, que agregue satisfação e resultados para o agricultor.

Confira alguns benefícios

Assistência Médica extensiva aos dependentes;

Plano odontológico extensivo aos dependentes;

Refeição no local custeada pela empresa;

Vale Alimentação;

Auxilio Educação;

Auxílio Creche (Para funcionárias mulheres com filhos de 4 meses a 5 anos de idade);

Seguro de Vida;

Vale Transporte;

Participação no Lucros e Resultados.



O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Unifertil, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

