Unisinos OFERECE EMPREGOS efetivos e para estágio; Veja!

A Unisinos, empresa que é uma universidade jesuíta privada, com cursos de graduação e pós-graduação, está atrás de profissionais para compor a sua equipe no Sul do país. Dito isso, antes de falar mais sobre a instituição, verifique quais são as oportunidades de emprego vagas no presente momento:

Auxiliar de Informática – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Programa de Estágio 2024 – São Leopoldo – RS – Estágio;

Professor (a) de Medicina – Anatomia Humana – São Leopoldo – RS – Docente: Preparar e ministrar palestras interativas presenciais com os alunos em sala de aula ou plataformas digitais. Realizar exercícios práticos de simulações. Enviar atividades complementares aos alunos por meio de plataforma digital, acompanhando realização das mesmas e correções. Aplicar provas teóricas descritivas e em campos de estágios nas Unidades Básicas de saúde ou Hospitais;

Professor (a) de Medicina – Clínica Médica – São Leopoldo – RS – Docente;

Professor (a) de Medicina – Ginecologia Obstétrica – São Leopoldo – RS – Docente;

Professor (a) de Medicina – Pneumologia -São Leopoldo – RS – Docente;

Banco de Talentos – Rio Grande do Sul – (PCD) – Banco de talentos.

Mais sobre a Unisinos

Sobre a Unisinos, é válido destacar que, com 26 Programas de Pós-Graduação, a instituição mantém e desenvolve parcerias estratégicas com empresas e universidades do Brasil e do mundo. Ao todo, são cerca de 160 parcerias com mais de 30 países, que fortalecem a pesquisa e permitem o intercâmbio científico de alunos e pesquisadores.

A Unisinos crê que o seu compromisso é promover a formação da pessoa humana para uma vida integral e solidária, em uma sociedade plural e democrática, capaz de encontrar na equidade e na liberdade o sentido de um ethos em que se articulam tecnociência e humanidades.

Por fim, além dos campi em São Leopoldo, e Porto Alegre, a universidade está presente em sete estados do país, com os polos EAD no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Piauí.

O que é preciso para se inscrever?

Agora que as vagas da Unisinos já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



