Universidade Federal abre CONCURSO PÚBLICO com 55 vagas para nível médio

Inscreva-se neste concurso público

O concurso público anuncia vagas para nível médio. Ao todo são 55 oportunidades. Ficou interessado? Veja como se inscrever e não perca.

A Acess é a banca organizadora.

Oportunidades para Técnico-Administrativos em Educação

O edital da Universidade Federal do Agreste do Pernambuco (UFAPE) foi divulgado, oferecendo um total de 55 vagas para Técnico-Administrativos em Educação, com remuneração inicial de até R$ 4.556,92. Além disso, há a formação de cadastro reserva, ampliando as chances de participação.

Remuneração do concurso público

Para os aprovados em carreiras de ensino superior, como Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, entre outros, a remuneração inicial atinge R$ 4.556,92, acrescida de um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Já para candidatos com ensino médio completo, como Assistente em Administração, Técnico de Laboratório, Técnico de Tecnologia da Informação, e Técnico em Contabilidade, o salário é de R$ 2.667,19, além do benefício de R$ 658,00 referente ao auxílio alimentação.

Requisitos e Cargos Disponíveis no Edital UFAPE



Confira a seguir os requisitos para alguns dos cargos disponíveis no edital UFAPE:

Ensino Médio:

Assistente em Administração Requisitos: Certificado de conclusão de curso de ensino médio completo ou médio profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Técnico de Laboratório/Área: Histopatologia e Zoologia Requisitos: Ensino médio completo e certificado de conclusão de curso técnico em área específica, reconhecido pelo MEC.



Ensino Superior:

Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, entre outros Requisitos: Diploma de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC e registro no conselho profissional, quando aplicável.



Etapas do concurso público

O processo seletivo do edital UFAPE consiste em duas etapas principais:

Prova Objetiva: Caráter eliminatório e classificatório. Composta por 55 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta.

Prova Prática: Aplicada apenas para os cargos de Técnico de Laboratório/Área: Histopatologia e Técnico de Laboratório/Área: Zoologia. Caráter eliminatório e classificatório.



As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Garanhuns-PE e Recife-PE, enquanto as provas práticas ocorrerão exclusivamente em Garanhuns-PE. Esteja preparado para enfrentar esse desafio e garantir sua participação no processo seletivo da UFAPE.

Ensino superior

Administrador Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Administração, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente.

Analista de Tecnologia da Informação/Área: Suporte e Rede Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior na área de tecnologia da informação, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Arquiteto e Urbanista Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Arquitetura e Urbanismo, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente

Arquivista Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Arquivologia ou Tecnólogo em Arquivologia, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Assistente Social Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Serviço Social, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente

Contador Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Ciências Contábeis, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente.

Engenheiro/Área: Elétrica Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Elétrica, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente.

Engenheiro/Área: Mecânica Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Mecânica, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente.

Engenheiro de Segurança do Trabalho Requisitos: Diploma de Graduação em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado e expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com especialização em nível de pós-graduação em Segurança do Trabalho. Registro no conselho profissional competente.

Médico/Área: Generalista Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Medicina, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Residência em Clínica Médica concedida pelo MEC ou Título de Especialista na área conferido pelo Conselho Federal de Medicina. Registro no conselho profissional competente.

Médico/Área: Psiquiatria Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Medicina, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Residência em Psiquiatria concedida pelo MEC ou Título de Especialista na área conferido pela Associação ou Entidade oficial. Registro no conselho profissional competente.

Médico/Área: Trabalho Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Medicina, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Residência em Medicina do Trabalho concedida pelo MEC ou Título de Especialista na área conferido pela Associação ou Entidade oficial. Registro no conselho profissional competente.

Pedagogo Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Pedagogia, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Técnico em Assuntos Educacionais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas Plenas, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente.

Zootecnista Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Zootecnia, expedido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no conselho profissional competente, se for o caso.



Como se inscrever

Os interessados neste concurso público poderão se inscrever pelo portal: www.access.org.br, entre os dias 26/12/2023 a 08/02/2024, mediante a taxa de pagamento de: