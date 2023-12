Urgente! Alerta para aumento de golpes contra MEI no final do ano; Conheça medidas de proteção

Os golpes direcionados aos Microempreendedores Individuais (MEI) estão previstos para se intensificarem no final do ano, de acordo com informações do Ministério do Empreendedorismo.

Em comunicado divulgado neste sábado, 23 de dezembro de 2023, o órgão compartilhou orientações cruciais para prevenir fraudes relacionadas a essa categoria empreendedora.

Diante desse cenário, o governo aconselha os pequenos empresários a registrarem um Boletim de Ocorrência na delegacia, caso identifiquem qualquer atividade fraudulenta.

A recomendação é que se reúnam o máximo de evidências possível relacionadas ao caso, para apresentá-las de maneira substancial às autoridades competentes.

A matéria a seguir apresenta as recomendações detalhadas do Ministério do Empreendedorismo

Portanto, acompanhe-nos para conferir essas diretrizes essenciais e obter informações adicionais relevantes sobre a categoria MEI.

Estar ciente dessas medidas preventivas pode ser fundamental para garantir a segurança financeira e a estabilidade dos microempreendedores individuais diante das ameaças crescentes de fraudes no final do ano.

Orientações divulgados pelo Ministério do Empreendedorismo para a proteção do MEI

Confira as diretrizes essenciais do Ministério do Empreendedorismo para que os Microempreendedores Individuais (MEI) protejam-se contra possíveis golpes:

1. Cadastro no Site Oficial:

Certifique-se de realizar a formalização do seu MEI exclusivamente através do Portal do Empreendedor.

Dessa forma, evite endereços virtuais duvidosos, pois golpistas frequentemente criam sites falsos para cobrar taxas indevidas, algo que nunca ocorre no processo de integração à categoria.

2. Pagamentos e Documentação:

Esteja ciente de que cobranças de taxas nunca serão encaminhadas por e-mail, correio, SMS, WhatsApp ou outras plataformas de chat.

A guia mensal DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) é emitida somente no portal oficial ou no aplicativo designado para Microempreendedores Individuais. Evite qualquer pagamento fora desses canais.

3. Cautela com E-mails Suspeitos:

Esteja atento também a e-mails suspeitos que solicitem correções na declaração anual da categoria.

O governo e órgãos oficiais nunca solicitam tais procedimentos por meio eletrônico. A regra de ouro é: “Não clique em links desconhecidos”, conforme destaca o Ministério do Empreendedorismo.

4. Ofertas de Empréstimo:

Desconfie de propostas de crédito, mesmo se provenientes de instituições financeiras ou do governo, recebidas através de WhatsApp, SMS ou redes sociais.

Sempre verifique a autenticidade dessas ofertas diretamente com as fontes oficiais para evitar cair em golpes.

5. Filiação a Entidades ou Sindicatos:

Saiba que não é necessário que o MEI se filie a entidades ou sindicatos para exercer suas atividades na categoria. Desconsidere quaisquer solicitações ou cobranças nesse sentido, pois não são requisitos para a legalidade do seu empreendimento.

6. Desnecessidade de Contador:

Entenda que, embora algumas empresas sejam obrigadas a contratar um contador, o Microempreendedor Individual não está sujeito a essa exigência.

Você pode atuar na legalidade sem a necessidade de contratar serviços contábeis. Isso proporciona maior autonomia e economia para o MEI.

Informações adicionais sobre a categoria

O Brasil registrou 11,6 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs) até novembro de 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento.

E isso não é por acaso! A modalidade proporciona vantagens, como a redução da carga tributária para o empreendedor individual, que paga um valor fixo mensal, em torno de R$ 60, em vez de uma quantia proporcional ao faturamento.

Ademais, com a formalização como MEI, o empreendedor obtém acesso a direitos trabalhistas, como licença maternidade e auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte para a família em caso de falecimento do MEI.

Além de, é claro, contribuir para o INSS visando à aposentadoria.

Outros benefícios que estão dentre os principais da categoria são a possibilidade de vender para o governo, acesso a produtos bancários facilitado, emissão de notas fiscais para maior profissionalismo e participação em licitações.

Em resumo, optar pela formalização como MEI simplifica a jornada empreendedora, fortalece a posição no mercado e oferece oportunidades e benefícios que impulsionam o crescimento sustentável do negócio.

Existem aproximadamente 460 atividades que os Microempreendedores Individuais (MEI) podem exercer.

Assim, o governo federal disponibiliza uma lista abrangente de profissões que são elegíveis para registro para essa categoria, oferecendo uma ampla gama de opções para empreendedores que desejam formalizar seus negócios.

Observação: Indivíduos de nacionalidade estrangeira têm a possibilidade de se tornarem Microempreendedores Individuais (MEI) contanto que possuam a Carteira Nacional de Registro Migratório, o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou o Protocolo de Solicitação de Refúgio.