URGENTE! INSS Republica Edital com Nomes dos Candidatos para Curso de Formação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recentemente anunciou uma convocação urgente para a segunda chamada do curso de formação do concurso público de técnico do seguro social. A notícia foi amplamente divulgada, com informações sobre a portaria de convocação e detalhes do curso sendo compartilhados.

Desmentindo boatos

Semana passada, houve um rumor de que o edital do concurso havia sido suspenso. Isso, entretanto, é um equívoco. Devido a uma falha sistêmica, a Portaria 39 foi suspensa, mas logo a Portaria 40 foi divulgada para informar sobre a falha e a Portaria 41 seguiu com a lista de todos os candidatos convocados.

Nota: As informações falsas divulgadas sobre o INSS foram criticadas pelo presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, que reafirmou o compromisso do INSS de continuar melhorando.

Detalhes do curso de formação

O curso de formação ocorrerá de 3 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, com uma carga horária total de 180 horas, presenciais e em tempo integral. As atividades estão programadas para o turno diurno e a bolsa auxílio corresponde a 50% da remuneração de um técnico do seguro social, atualmente em R$ 5.905,79.

Convocação e organização

Os 250 candidatos convocados, além do excedente de 48 do curso anterior, devem se apresentar no dia 3 de janeiro, no auditório do INSS. Os candidatos serão divididos em duas turmas, sendo uma das 8h às 17h e outra das 9h às 18h. As aulas acontecerão na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília.

Total de candidatos no INSS



O último concurso teve 3.144 pessoas aprovadas, das quais 1.000 foram chamadas para o curso de formação. Agora, se os 298 chamados para o curso forem aprovados, o INSS terá nomeado 1.298 pessoas.

Fique atento: O concurso tem validade de um ano, até maio de 2024, e pode ser prorrogado por mais um ano.

Após a aprovação

Após a aprovação, o candidato nomeado deverá apresentar vários documentos, diplomas e exames médicos, conforme previsto no edital. Após a publicação da portaria de nomeação, o novo servidor terá 30 dias para tomar posse e mais 15 dias para entrar em exercício.

Documentos necessários

Alguns dos documentos solicitados incluem:

Certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino Documento de identidade ou equivalente Declaração de bens, na forma da Lei nº 8.429/1992 CPF Documento de inscrição no PIS ou Pasep Três fotos 3×4, recentes Laudo da inspeção médica oficial

Exames a serem Apresentados

Os candidatos nomeados deverão apresentar diversos exames laboratoriais e médicos, incluindo grupo sanguíneo, fator RH, hemograma completo, glicemia (de jejum), sorologia para Chagas, VDRL, PSA total (para homens com idade acima de 40 anos), ALT, AST, Gama-GT, uréia, ácido úrico e creatinina. Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS); Raio X de Tórax: PA e perfil; Exames cardiológicos: eletrocardiograma com laudo (para candidatos com idade de até 39 anos); teste ergométrico em esteira com laudo (para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos); Avaliação psiquiátrica com laudo elaborado por médico psiquiatra. Outros exames poderão ser solicitados na realização da perícia médica.

Luta contra as fake news

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, tem alertado para a divulgação de informações falsas citando o INSS. Ele declarou que “existem muitas pessoas que não querem que o INSS continue melhorando. Mas nós seguiremos”.

Em resumo

A convocação para a segunda chamada do curso de formação do concurso público de técnico do seguro social do INSS é real e está em andamento. Apesar dos boatos de suspensão, a Portaria 41 confirmou a lista de convocados. O curso está programado para começar em janeiro de 2024, e os candidatos nomeados precisarão apresentar vários documentos e exames médicos.