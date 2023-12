Urgente! Oportunidade final para receber R$ 15 mil através do Auxílio Brasil

Esta semana marca o encerramento da oportunidade para milhares de brasileiros pleitearem uma compensação financeira de R$ 15 mil relacionada ao vazamento de dados ocorrido durante a vigência do extinto Auxílio Brasil.

O Instituto Sigilo, em resposta a essa situação, lançou um portal dedicado a permitir que os beneficiários do programa verifiquem se suas informações pessoais foram comprometidas e se são elegíveis para receber a indenização.

Em setembro, uma decisão do Judiciário Federal determinou o pagamento da mencionada quantia a cada pessoa impactada pelo incidente de vazamento de dados.

É fundamental ressaltar, no entanto, que o direito à compensação não garante um pagamento imediato, uma vez que o processo ainda está em andamento.

De qualquer forma, o portal foi concebido para informar os interessados sobre a possibilidade de compensação e possibilitar que expressem seu interesse no processo, conforme explicado por um porta-voz.

Contudo, é importante observar que a decisão de compensação está sujeita a eventuais recursos legais, o que significa que não há garantia imediata de pagamento.

Vale lembrar que o Auxílio Brasil foi extinto em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que introduziu o Bolsa Família com novas diretrizes.

E então, que tal se informar devidamente para não perder essa oportunidade? Continue a leitura.

Descubra como verificar sua elegibilidade a indenização do Auxílio Brasil



Você também pode gostar:

Como mencionamos anteriormente, o Instituto Sigilo desenvolveu uma plataforma especialmente desenvolvida para facilitar a consulta sobre a indenização disponível no âmbito do programa Auxílio Brasil.

Ao acessar o portal, os beneficiários terão a oportunidade de verificar sua elegibilidade para a indenização. Para isso é necessário fornecer informações básicas como nome, e-mail, CPF e telefone.

O processo de verificação é simples e direto. Confira abaixo as etapas:

Antes de tudo, acesse o site oficial do Instituto Sigilo; No card específico intitulado “Caso Auxílio Brasil“, clique na opção “Tenho direito a indenização?”; Em seguida, selecione novamente a opção “Conferir se tenho direito” para dar continuidade ao processo; Logo após, complete as informações solicitadas, incluindo seu nome completo, endereço de e-mail, CPF e número de telefone; Por fim, aguarde o sistema entrar em contato para fornecer informações detalhadas sobre sua elegibilidade para a indenização.

É importante destacar que o Instituto Sigilo prioriza a segurança e privacidade dos usuários, assegurando que as informações fornecidas sejam tratadas com o máximo sigilo e confidencialidade.

Para aqueles que enfrentam limitações de acesso à internet, o Instituto Sigilo oferece uma alternativa conveniente.

Os antigos beneficiários que não dispõem de conexão online podem realizar a consulta ligando para o número 121 do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Então, não perca tempo e verifique agora mesmo se você tem direito à indenização do Auxílio Brasil. Afinal, essa é a semana limite para solicitar a indenização pelo vazamento de dados ocorrido.

Você pode se interessar em ler também:

Importante! Pagamento da indenização do Auxílio Brasil é considerada incerta

É importante destacar que, a tão esperada indenização do Auxílio Brasil, administrada pelo Instituto Sigilo, não possui garantias de pagamento, uma vez que a instituição não está diretamente responsável pela efetuação dos repasses.

Caso a decisão favorável às reclamações seja mantida, os indivíduos afetados pelo vazamento terão a incumbência de buscar a execução da sentença ao término do processo, podendo contar, possivelmente, com o respaldo de auxílio legal.

O Instituto, mantendo o sigilo sobre a origem dos dados vazados, alega que essas informações estão alinhadas com os registros cadastrais dos brasileiros no site.

De acordo com a organização, aproximadamente 471 mil pessoas poderiam ser consideradas elegíveis para receber a indenização.

Almejando uma colaboração efetiva, o Instituto Sigilo planeja trabalhar em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para registrar advogados em todo o país.

Todavia, mesmo com essa parceria, a certeza do recebimento da indenização do Auxílio Brasil permanece incerta.

Observações adicionais

É importante salientar que a liberação dos fundos associados a essas informações vazadas durante o Auxílio Brasil permanece sujeita à avaliação dos recursos legais submetidos pela Caixa e pelo governo do Brasil.

O desfecho desse processo legal será fundamental para determinar a extensão dos danos causados pela violação de dados e as medidas apropriadas a serem tomadas para mitigar os impactos.

A expectativa, naturalmente, é de que os recursos financeiros sejam liberados para atender às demandas pertinentes, uma vez concluída esta fase de avaliação legal.

Contudo, vale ressaltar que o valor exato que cada beneficiário deverá receber só será determinado ao final de todo o processo legal.