Usher começa a chorar ao encerrar a residência em Las Vegas com um estrondo

Usher encerrou sua residência em Las Vegas com muito apreço – o que você pode ver quando o cara caiu de joelhos e absorveu todo o amor em um momento verdadeiramente emocionante.

O cantor saiu com força no sábado em Sin City, onde seus shows ‘My Way’ finalmente chegaram ao fim depois de uma série épica de 100 shows – a maioria dos quais foram muito agitados… por uma variedade de razões. Este fim de semana, porém… todo o foco estava no Sr. Raimundo.



Enquanto ele cantava “Without You”… ele cedeu e começou a desabar no palco – isso enquanto seus dançarinos de apoio e outros membros da equipe de palco se reuniam em torno dele enquanto a multidão aplaudia. Na verdade, foi algo incrível… e você poderia dizer que ele ficou impressionado com tudo isso.

É claro que um show do Usher não soaria verdadeiro se ele não estivesse lá fazendo uma serenata para a multidão – e ele fez exatamente isso… cantando para Jennifer Hudson (que estava com Common) na noite anterior.

Outras estrelas presentes no sábado incluíram Mary J. Blige, HER, Floyd Mayweather e outros… e parece que todos eles gostaram do próprio homem para um último grito antes de desligar.

Claro, embora isso possa ser o fim de Usher em Las Vegas… ele sem dúvida continuará se apresentando – já que esse longo período provou que há um apetite real por todos os seus sucessos… sem mencionar seus doces movimentos de dança e seu carisma estelar. .