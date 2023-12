USMNT busca redenção e glória na Copa América: enfrentará o Uruguai no Grupo C

Ta Seleção Masculina dos EUA (USMNT) conheceu seu destino na próxima Copa América de 2024 após o sorteio oficial realizado no Centro James L. Knight em Miami.

Colocado em Grupo Co USMNT enfrentará adversários formidáveis ​​- Uruguai, Panamáe Bolívia – na sua busca pela glória.

O prestigiado torneio foi criado para cativar os fãs de 20 de junho para 14 de julhocom partidas em 14 locais em 13 cidades do Estados Unidos.

Estados Unidos enfrentam difícil desafio em casa

Treinador principal dos EUA Gregg Berhalter reconhece os desafios que temos pela frente, afirmando, “É um grupo difícil. A Copa América é um torneio muito difícil. Para nós, estamos entusiasmados por finalmente conhecer nossos competidores. Agora é só planejar nossos planos de jogo e nos preparar para competir.”

O torneio, organizado conjuntamente por Concacaf e CONMEBOLapresenta uma colaboração única fora de América do Sulapós o sucesso do Copa América Centenário 2016 realizada no Estados Unidos.

A USMNT, uma das principais sementes ao lado Brasil, Argentinae Méxicogarantiu uma vaga evitando da América do Sul gigantes, mas enfrenta o desafio de Uruguai de Pote 2.

A partida de abertura contra Bolívia sobre 23 de junho no Estádio AT&T em Dallas marca o início de uma campanha crucial.

“De certa forma, estamos controlando nosso próprio destino, colocando-os em último lugar”Berhalter disse a respeito do Uruguai corresponder.

“Se você cuidar dos negócios nos dois primeiros jogos, o que será difícil, você marcará uma reunião em que o vencedor leva tudo.”

Grupo C apresenta uma combinação equilibrada de desafios.

Enquanto Panamá historicamente perturbou o NÓS em diversas competições, Bolíviaapesar de ser considerado um dos da América do Sul equipes mais fracas, traz um espírito competitivo aprimorado contra potências como Argentina e Brasil.

O NÓS tem uma história rica em Copa Américacom performances notáveis, incluindo um impressionante 3-0 vitória contra Argentina em 1995.

No entanto, as equipes convidadas do torneio enfrentam uma batalha difícil, com o EUA e México sendo o único nãoSul Americano equipes para chegar às oitavas de final desde 2011.

Enquanto a USMNT se prepara para a Copa América 2024, a jornada promete emoção, testando a coragem do time contra adversários de primeira linha.

Os torcedores aguardam ansiosamente o pontapé inicial, esperando por uma atuação triunfante dos vermelhos, brancos e azuis.

Cronograma da USMNT para a Copa América de 2024:

23 de junho contra Bolívia no AT&T Stadium em Dallas, Texas

27 de junho contra Panamá no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, Geórgia

1º de julho contra Uruguai no Arrowhead Stadium em Kansas City, Missouri