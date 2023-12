usuários reclamam de falta de atualização no app

A pouco dias da retomada dos pagamentos do Bolsa Família, parte dos usuários do programa social ainda não sabe exatamente se deverão receber o saldo, e qual o valor que estará disponível em suas contas. Isso porque o aplicativo oficial do projeto, que conta com estas informações, ainda não teria sido atualizado com as informações de dezembro.

Este não é um problema que está afetando todas as pessoas. De acordo com relatos nas redes sociais, ao menos uma parte dos usuários do projeto já conseguiu atualizar o aplicativo, e já pode confirmar se foram selecionados ou não para esta nova rodada de pagamentos.

Mas também é fato que ao menos até a publicação deste artigo na manhã desta quinta-feira (7), muitos usuários seguem sem ter o app atualizado. Eles estão preocupados porque o calendário de liberação será retomado no início da próxima semana, e eles seguem sem informações oficiais.

Falta de atendimento

Neste sentido, uma outra reclamação por parte dos usuários do Bolsa Família é a falta de comunicação com a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. A avaliação geral é de que os canais de contato não funcionam, e que é muito difícil falar com um atendente humano.

“Eu ligo para o 121 e ninguém atende. Ligo para o whatsapp oficial e ninguém responde. Entro em contato com o CRAS e eles mandam entrar em contato com o governo. Eu não sei mais o que fazer”, disse um internauta.

O que fazer?

Mas afinal de contas, o que fazer quando o seu aplicativo ainda não aponta as informações de dezembro às vésperas dos pagamentos? Uma dica importante é tentar atualizar a aplicação de maneira manual.

Para tanto, basta abrir a loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android ou iOS. Logo depois, você precisa pesquisar pelo aplicativo do Bolsa Família. Naturalmente, você vai identificar que o app já está instalado.



A ideia é clicar no botão “Atualizar” e esperar o sistema recarregar. Se a opção de Atualizar não aparece para você, é porque a sua aplicação já está atualiza.

App do Bolsa Família já está atualizado?

Se o seu app do Bolsa Família já está atualizado, e mesmo assim as informações de dezembro não foram inseridas, a única solução é esperar por mais algum tempo até que o Ministério atualize os dados.

A boa notícia é que a falta de atualização dos dados do seu aplicativo não significa que há necessariamente um problema com a sua conta, mas sim com o processo interno do Ministério.

Em tese, é melhor ter um problema de atualização do app, do que ter um aplicativo atualizado com informação de cancelamento ou bloqueio do programa. Assim, não há motivos para desespero neste primeiro momento.

Bolsa Família de dezembro

Vale lembrar que neste mês de dezembro, os pagamentos do Bolsa Família serão antecipados. A ideia é que os repasses comecem oficialmente na próxima segunda-feira (9), e sigam até o próximo dia 22. O objetivo é que todos os usuários recebam o saldo antes das festas de final de ano.

Assim como nos meses anteriores, para saber o dia exato de pagamento do seu Bolsa Família, é preciso se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo: