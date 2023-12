Vai chegar uma novidade em breve na Conta Ultravioleta!

Dentro de pouco mais alguns dias, clientes do cartão Ultravioleta do Nubank deverão ser impactados por uma novidade. Nesta semana, o banco fez um anúncio que acabou gerando muita repercussão nas redes sociais, e causou frisson entre os clientes.

O banco anunciou que vai oferecer a opção de saldo compartilhado para despesas familiares no chamado Espaço Família. Como dito, esta é uma opção que será válida apenas para os clientes Nubank que possuem o cartão na modalidade Ultravioleta.

Sequência de anúncios

Nos últimos meses, o Nubank vem anunciando uma série de vantagens para os clientes do cartão ultravioleta. Recentemente, por exemplo, o banco definiu novas vantagens como:

cartão fabricado em metal;

exclusividades da bandeira Mastercard Black Internacional;

acesso às salas VIPs;

NuTag, a etiqueta de pedágios e estacionamentos do Nubank;

Espaço Família (área do aplicativo em que o cliente pode compartilher algumas vantagens do plano Ultravioleta com outras pessoas do seu círculo familiar).

É através desse recurso do Espaço Família que o cidadão vai poder compartilhar os saldos. Hoje, o cliente pode cadastrar até quatro pessoas, desde que elas também sejam clientes Nubank, e desde que elas pertençam de fato à sua família.

A partir daí, elas podem ter acesso a:

cartão adicional Black;

atendimento exclusivo;

Central de Proteção e controle parental.

“As pessoas adicionadas ao Espaço Família não pagam nada para usufruir os benefícios da nossa curadoria. Além disso, os gastos feitos com o cartão adicional Ultravioleta pelos membros do Espaço Família contribuem para zerar a mensalidade do titular da curadoria”, diz o Nubank.



Parte destas novidades, aliás, está sendo liberada de maneira gradual. Assim, é possível que alguns clientes já tenham acesso às vantagens, e outros precisem aguardar mais um pouco.

“O acesso a esses novos benefícios do Nubank Ultravioleta será liberado aos poucos. Buscamos sempre oferecer a melhor experiência para nossos clientes e, por isso, começamos com um grupo pequeno para aprender e evoluir as soluções disponíveis”, diz o banco.

O que é o cartão Ultravioleta do Nubank

O famoso cartão ultravioleta do Nubank é uma modalidade de crédito que foca nas pessoas de alta renda. “O Nubank Ultravioleta é a experiência premium do Nubank e que tem uma curadoria de produtos e serviços exclusivos criada para que os nossos clientes possam desfrutar o melhor dos momentos, todos os dias”, diz o banco.

Hoje, o sistema do cartão ultravioleta está disponível para clientes Nubank que:

gastam acima de R$ 5 mil na função crédito até o fechamento da fatura;

E/ou que possuem R$ 50 mil guardados ou investidos no Nubank.

Para todos os outros casos, este cartão custa R$ 49 por mês.

Consignado do Nubank

Recentemente, o Nubank anunciou oficialmente que passou a oferecer o consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Trata-se, portanto, de uma espécie de expansão do sistema do NuConsignado, lançado em março para os servidores públicos federais.

“O Nubank vai seguir contribuindo ativamente para a evolução do mercado de consignado nesta proposta digital. Isso nos permite oferecer taxas competitivas, com uma experiência sem complexidade, agora disponível também para aposentados e pensionistas que cada vez mais passam a confiar em nossa plataforma”, afirma Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

De acordo com o Nubank, as taxas iniciais do consignado para os aposentados e pensionistas podem variar de acordo com o perfil do cliente, mas devem partir sempre de um patamar de 1,35% ao mês.

O comunicado mais recente do banco indica que o NuConsignado para aposentados e pensionistas vai ser disponibilizado de maneira gradual no decorrer dos próximos meses. “A entrada do Nubank neste segmento é parte da atual estratégia de expansão em operações de crédito de baixo risco”, diz o comunicado.