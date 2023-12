Vai chover muito no verão? Veja a previsão para a sua região

Dentro de mais algumas horas, o Brasil vai entrar de vez no verão. A estação mais aguardada por muitos brasileiros está prevista para começar exatamente às 00h27 da madrugada desta sexta-feira (22), e deve se estender até o dia 20 de março, às 00h06.

Para boa parte dos brasileiros, a chegada do verão significa mais idas à praia, mais viagens e mais calor. Mas isso não é necessariamente uma verdade para algumas regiões do Brasil. Em alguns estados, por exemplo, há a previsão de mais chuvas do que a média para este período.

Vale lembrar que o verão que se aproxima deverá ser impactado pelo El Niño, o fenômeno climático que aquece as águas do Oceano Atlântico. Por isso, é possível que o clima se torne um pouco diferente em comparação com o que você está acostumado na sua região.

Vai chover muito no verão?

Mas afinal de contas, o verão que se aproxima será marcado pelas chuvas ou não? A resposta para esta pergunta varia a depender da região em que você reside atualmente.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a resposta é a seguinte:

Chuvas abaixo da média na região amazônica, sobretudo nos estado do Amazonas e do Pará;

Chuvas acima da média nos estados do Sul, do Sudeste e do sul da região Centro-Oeste;

Chuvas acima da média na parte norte da região Nordeste;

Chuvas dentro da média em todas as outras regiões.

E o calor do verão?



Você também pode gostar:

O El Niño poderá provocar muito calor no verão que se aproxima. Em algumas regiões as temperaturas ficarão acima da média histórica. Segundo o Inmet, estes locais devem se preparar para as altas temperaturas:

Acre;

Amazonas;

centro do Pará;

leste do Mato Grosso;

leste do Mato Grosso do Sul;

Espirito Santo;

Bahia;

sul do Piauí.

“Vamos ter ainda ondas de calor, como as registradas nos últimos meses”, comenta o meteorologista e coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), Gilvan Sampaio.

Cartilha do Ministério da Saúde

Diante deste quadro de perigo, o Ministério da Saúde decidiu lançar na última quarta-feira (15) uma cartilha com uma série de dicas para se proteger do calor. A pasta lembra que é impossível se livrar completamente do impacto das altas temperaturas, mas reforça que estas pequenas dicas podem fazer muita diferença no final das contas.

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Proteja as crianças com chapéu de abas; Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados; Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

O Ministério também lembra que é muito importante manter a hidratação:

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Mesmo as pessoas que não saem de casa durante este período de intenso calor, precisam tomar alguns cuidados: