Vai fazer concurso da Polícia Penal? Veja os editais previstos para 2024

Concurso da Polícia Penal é o seu sonho? Conheça a lista a seguir

O concurso da Polícia Penal é uma grande oportunidade para quem deseja seguir carreira de segurança pública. Ficou interessado?

Pois bem, conheça os editais e não perca a sua chance.

Concurso da Polícia Penal BA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou a autorização para a realização do novo concurso Polícia Penal BA. Com 287 vagas imediatas para Agente Penitenciário, o edital também contemplará oportunidades para formação de cadastro reserva, totalizando cerca de 700 vagas. Os trâmites para a contratação da banca organizadora devem ser iniciados em janeiro do próximo ano.

Polícia Penal CE e banca

A banca organizadora do concurso Polícia Penal CE, o IDECAN, foi escolhida para organizar o certame. Com a oferta de 800 vagas para policiais penais, distribuídas entre 600 vagas imediatas e 200 vagas em cadastro reserva, o edital está prestes a ser publicado. A carreira exige nível médio de formação, com remuneração inicial de R$ 6.500,00.

Polícia Penal PR

O edital do concurso Polícia Penal PR está próximo de ser publicado, uma vez que o contrato com o Instituto AOCP como banca organizadora foi oficializado. As 7 vagas imediatas serão distribuídas por diferentes regiões do estado, abrangendo Curitiba, Ponta Grossa/Gurapuava, Londrina, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Foz de Iguaçu/Cascavel e Francisco Beltrão.



Concursos 2024

A Lei Nº 22.457/2023, que altera dispositivos da carreira de policial penal em Goiás, foi sancionada, permitindo a realização do concurso Polícia Penal GO. Com a mudança na nomenclatura para Diretoria-Geral de Polícia Penal e um aumento para 2.028 policiais na classe inicial (3ª Classe), espera-se a oferta de 1.600 vagas no certame, com a possibilidade de o edital ser publicado em janeiro.

Concurso PI

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, confirmou a realização do concurso Polícia Penal PI em 2024. Com a expectativa de oferecer 600 vagas, sendo 300 imediatas e 300 para cadastro reserva, o salário inicial previsto é de R$ 6.496,73. Veja mais sobre o concurso da Polícia Penal

Concursos 2024: Polícia Penal SP

O edital do concurso Polícia Penal SP poderá ser republicado em breve, conforme o Projeto de Lei que regulamenta a Polícia Penal de São Paulo. Embora o edital tenha sido publicado em julho de 2023, com 1.100 vagas para Agente de Segurança Penitenciária de Classe I, foi cancelado três dias depois devido à falta de apreciação do Estatuto da carreira pela Alesp, como prevê a legislação vigente.

O que faz um policial penal?

A principal tarefa dos policiais penais é manter a ordem e a segurança nas prisões. Eles ficam de olho nos detentos o tempo todo, evitando problemas e, quando necessário, aplicando medidas disciplinares para lidar com comportamentos ruins.

Além disso, esses profissionais também ajudam os detentos oferecendo programas de reabilitação. Eles organizam atividades educativas e ocupacionais para ajudar os detentos a se prepararem para voltar à sociedade. O objetivo é não apenas punir, mas também ajudar os indivíduos a se transformarem de maneira positiva.

Os policiais penais também fazem revistas regulares para garantir que os detentos não tenham objetos proibidos e para manter tudo seguro. Eles estão constantemente vigilantes para prevenir fugas e para manter a paz no ambiente prisional.

Quando ocorrem situações de emergência, como tumultos ou tentativas de fuga, os policiais penais são treinados para agir rapidamente e garantir a segurança de todos. Eles também são responsáveis pelo transporte seguro dos detentos entre diferentes locais, como outras prisões, hospitais ou tribunais.

Além disso, esses profissionais colaboram com o sistema judicial, fornecendo informações e testemunhando em casos relacionados às atividades dentro das prisões. Eles são fundamentais para garantir que a lei seja seguida e para criar um ambiente seguro e justo.

Em resumo, os policiais penais desempenham um papel multifacetado que vai além de apenas manter a segurança nas prisões. Sua atuação abrange aspectos disciplinares, educativos e de emergência, contribuindo para a eficácia do sistema prisional e para dar aos detentos uma chance de mudar suas vidas.