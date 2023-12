Vai fazer o concurso Anvisa? Confira a distribuição das vagas

O concurso Anvisa vai ofertar 50 vagas

O concurso Anvisa é uma excelente oportunidade para quem deseja estabilidade financeira. Em razão disso, trouxemos mais detalhes.

Além disso, o concurso avançou e escolheu a banca. Agora, está em caráter de iminência.

Anvisa anuncia banca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomou uma medida crucial ao escolher o Cebraspe como banca organizadora para o próximo concurso público. O Cebraspe foi selecionado por dispensa e terá a responsabilidade de conduzir todo o processo seletivo.

Situação Atual e Autorização do Concurso Anvisa 2023

O concurso Anvisa 2023 recebeu autorização oficial para o preenchimento de 50 vagas na carreira de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, destinadas a candidatos de nível superior. A expectativa é que o edital seja divulgado ainda este ano.

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, concedeu a autorização de forma extraoficial em 18 de julho, como parte do segundo pacote de autorizações de concursos do Executivo Federal. A portaria autorizativa foi publicada no Diário Oficial da União em 19 de julho, confirmando a abertura de 50 vagas na carreira de especialista.

O prazo estipulado para a publicação do edital é de até seis meses, indo até 15 de janeiro de 2024. Contudo, a ministra expressou a intenção de antecipar essa data, visando a publicação dos editais ainda este ano.



Você também pode gostar:

Carreiras Disponíveis na Anvisa

O quadro de servidores da Anvisa abrange carreiras de nível médio e superior, conforme previsto em lei. As opções incluem:

Nível Médio:

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária

Técnico Administrativo

Nível Superior:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

Analista Administrativo

Cargos Vagos e Necessidade de concurso Anvisa

Após sete anos sem concurso público, a Anvisa enfrenta uma crescente necessidade de preenchimento de vagas, contabilizando mais de 120 cargos vagos. As áreas afetadas são:

Nível Médio:

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária (sete cargos vagos)

Técnico Administrativo (47 cargos vagos)

Nível Superior:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária (52 cargos vagos)

Analista Administrativo (17 cargos vagos)

Requisitos e Remuneração

Para tornar-se um Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, é necessário possuir diploma registrado de conclusão de graduação em qualquer área.

A remuneração inicial para esse cargo é de R$17.071,35, englobando vencimento básico recém-reajustado e auxílio-alimentação de R$658. Além do salário, os servidores têm direito a auxílio-transporte e assistência à saúde, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Funções e Responsabilidades do concurso Anvisa

O Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária desempenha papel crucial na regulação e fiscalização de locais, produtos e serviços sob Vigilância Sanitária. Suas atribuições abrangem atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle das instalações físicas de produção e comercialização de alimentos, medicamentos e insumos sanitários. Além disso, são responsáveis pela implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas relacionados a essas atividades.

Histórico dos Concursos da Anvisa: 2016 e 2013

Concurso Anvisa 2016 – Técnico Administrativo

O concurso mais recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizado em 2016 e organizado pelo Cebraspe, ofertou 78 vagas para a carreira de Técnico Administrativo, de nível médio. Detalhes sobre salário, carga horária e local de trabalho foram definidos, além da aplicação de provas objetivas e discursivas. As disciplinas abrangiam desde conhecimentos básicos, como Português e Raciocínio Lógico, até conhecimentos específicos, como Noções de Administração e Legislação Específica.

Concurso Anvisa 2013 – Diversas Carreiras, Incluindo Especialista

Em 2013, a Anvisa promoveu um abrangente concurso organizado pela CETRO, contemplando diversas carreiras, incluindo Técnico Administrativo, Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária, Analista Administrativo e Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária. O processo seletivo envolveu duas etapas, com provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos e um Curso de Formação Profissional.

Detalhes das Provas e Disciplinas

Concurso Anvisa 2016:

Provas Objetivas e Discursivas

Disciplinas da Prova Objetiva: Português, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Administração, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo e Legislação Específica.

Concurso Anvisa 2013: