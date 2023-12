Vai fazer o concurso Fiocruz? Confira os salários e benefícios dos aprovados

Ao todo são 300 vagas do concurso Fiocruz

O concurso Fiocruz anuncia que são 300 vagas para vários cargos. Você conhece os salários e benefícios dos aprovados.

Concurso Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou recentemente a abertura de um concurso público visando o preenchimento de 300 vagas distribuídas entre os cargos de analista de gestão em saúde (100 vagas), tecnologista (100 vagas) e pesquisador em saúde pública (100 vagas). Uma oportunidade imperdível para profissionais qualificados que almejam contribuir para a área da saúde.

Requisitos Necessários

Segundo informações detalhadas no edital, todos os candidatos devem possuir formação superior completa na área específica relacionada ao cargo desejado. Essa exigência reforça a busca por profissionais altamente capacitados para integrar as equipes da Fiocruz.

Atrativos concurso Fiocruz

Além do número expressivo de vagas, o concurso Fiocruz chama a atenção pelos vencimentos atrativos oferecidos aos futuros servidores. A composição salarial é composta pelo vencimento básico, somado à Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública (GDACTSP).



Pontuação e salários

As remunerações do concurso Fiocruz variam de acordo com a pontuação alcançada pelos servidores, podendo ser de 80 ou 100 pontos.

Para os cargos de tecnologista e analista, o vencimento básico inicial é de R$ 5.735,29, acrescido da GDACTSP, totalizando R$ 7.221,69, para 80 pontos. Adicionalmente, há o benefício de adicional de titulação, que varia conforme a especialização, mestrado ou doutorado.

Especialização (R$1.774,83): R$8.996,52

R$8.996,52 Mestrado (R$2.318,80): R$9.540,49

R$9.540,49 Doutorado (R$4.354,01): R$11.575,70

Para o cargo de pesquisador, o vencimento básico inicial é de R$6.463,37, acrescido da GDACTSP de 80 pontos. Os adicionais de titulação para pesquisadores com mestrado ou doutorado são:

Mestrado (R$2.636,22): R$10.718,79

R$10.718,79 Doutorado (R$4.946,15): R$13.028,72

Pontuação Máxima

No cenário de 100 pontos, a GDACTSP para analistas e tecnologistas é de R$1.858,00, enquanto para pesquisadores é de R$2.024,00. As remunerações, nesse caso, alcançam novos patamares, destacando-se:

Analistas e Tecnologistas: Sem adicional de titulação: R$7.593,29 Com especialização (R$1.774,83): R$9.368,12 Com mestrado (R$2.318,80): R$9.912,09 Com doutorado (R$4.354,01): R$11.947,30

Pesquisadores: Mestrado (R$2.636,22): R$11.123,59 Doutorado (R$4.946,15): R$13.433,52



Benefícios Extras concurso Fiocruz

Além das remunerações competitivas, os aprovados no concurso Fiocruz terão direito ao auxílio alimentação no valor de R$658, proporcionando ainda mais atratividade aos cargos ofertados.

Datas-Chave

O dia 28 de abril de 2024 será decisivo para os candidatos, pois marca a realização das provas objetivas e discursivas. Essa etapa será um divisor de águas para aqueles que almejam as cobiçadas vagas nos cargos de analista de gestão em saúde, tecnologista e pesquisador em saúde pública na Fiocruz.

Formato das Provas do concurso Fiocruz

As provas objetivas prometem desafios, com 40 questões que apresentam cinco alternativas, sendo uma correta. Para os cargos de analista e tecnologista, as provas discursivas contarão com uma questão sobre a área de atuação. Já para os pesquisadores, duas questões discursivas serão a peça-chave dessa fase.

É importante ressaltar que os candidatos que almejam o cargo de pesquisador não participarão das provas objetivas.

Lotações Estratégicas em Diversas Cidades

Os aprovados terão o privilégio de contribuir para a Fiocruz em diferentes localidades estratégicas. Para analistas, as lotações serão em Belo Horizonte MG, Brasília DF, Campo Grande MS, Curitiba PR, Fortaleza CE, Manaus AM, Porto Velho RO, Recife PE, Rio de Janeiro RJ e Salvador BA. Tecnologistas serão lotados em Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Pesquisadores terão suas atuações em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina PI.

Como se inscrever no concurso Fiocruz

Os interessados poderão se inscrever no site da Fiocruz entre 22 de janeiro a 5 de março de 2024.

Taxas de Inscrição

Para participar do concorrido concurso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os candidatos devem estar cientes das taxas de inscrição estabelecidas. Conforme o edital, o valor para os cargos de tecnologista e analista é de R$150, enquanto para o cargo de pesquisador, a taxa é de R$200.

Isenção

Uma medida inclusiva adotada pela Fiocruz é a previsão de isenção do valor da taxa de inscrição para dois grupos específicos: inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. Essa iniciativa visa garantir oportunidades equitativas de participação no processo seletivo.

Período

É importante que os candidatos elegíveis para a isenção fiquem atentos ao período designado para a solicitação, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2024. Durante esse intervalo, os interessados poderão apresentar os documentos necessários para comprovação da condição que os torna aptos a obter a isenção da taxa de inscrição.