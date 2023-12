Vai ter 13º do Bolsa Família esse ano?

O Bolsa Família é um programa governamental de auxílio financeiro que beneficia milhões de famílias brasileiras. No entanto, uma questão que gera dúvidas e incertezas é o 13º salário do programa. Nesta matéria abordaremos a situação atual do 13º do Bolsa Família e as previsões para 2023.

A Controvérsia em Torno do 13º Salário

O pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família tem sido um tema de debate e confusão. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma promessa de campanha e garantiu o pagamento do benefício adicional. No entanto, desde então, a situação tem sido incerta.

A decisão: não haverá 13º salário do Bolsa Família em 2023

De acordo com as informações atuais, o 13º salário do Bolsa Família não será pago em 2023. Apesar das mensagens falsas que circulam nas redes sociais, o governo esclareceu que não há planos para retomar o pagamento do benefício extra.

“O 13º do Bolsa Família não será retomado por se tratar de um programa assistencial, de complemento à baixa renda, e que não obedece à regra de um contrato de salário ou de previdência.” – Governo Federal

O Bolsa Família e o Auxílio Brasil

Com a pandemia do novo coronavírus, o Bolsa Família passou por mudanças e passou a ser chamado de Auxílio Brasil. No entanto, a questão do 13º salário permaneceu a mesma: o benefício adicional só foi pago em 2019.

Atualmente, cerca de 21,18 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil. O valor médio do benefício é de R$ 677,88, com um valor mínimo garantido de R$ 600 por família. Em novembro, o governo federal desembolsou R$ 14,26 bilhões para pagar o benefício.



Calendário de Pagamento Antecipado

Os beneficiários do Bolsa Família devem estar atentos ao calendário de pagamento de dezembro. Devido às festividades de fim de ano, o cronograma foi antecipado.

O pagamento do benefício começará em 11 de dezembro e terminará em 22 de dezembro. Isso é diferente dos outros meses, quando o benefício é pago nos últimos dez dias úteis do mês.

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o número final do NIS. Veja abaixo o calendário de pagamento para dezembro:

Número final do NIS Data de pagamento 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

Para consultar as datas de pagamento, os beneficiários podem visitar o site oficial do Bolsa Família.

Como Saber se Você Será Beneficiado pelo Bolsa Família

Para saber se você é elegível para o Bolsa Família, é necessário aguardar uma comunicação oficial pelo correio. Se você está na fila e não recebeu a carta, deve procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou o setor responsável na prefeitura da sua cidade.

Além disso, é possível verificar a situação do benefício através do aplicativo do Bolsa Família ou ligando para a Central de Atendimento da Caixa no número 111 ou para o Atendimento Caixa ao Cidadão no número 0800 726 02 07.

Novos Benefícios do Bolsa Família

Desde junho, o Bolsa Família tem novos benefícios. Agora, o programa contempla mais de 21 milhões de famílias e inclui pagamentos adicionais para crianças, adolescentes e gestantes.

Aqui estão os valores que compõem o Bolsa Família:

R$ 600 – valor mínimo pago por família

R$ 150 – adicional para famílias com crianças até os seis anos

R$ 50 – adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos

R$ 50 – adicional para família com gestantes e lactantes

Requisitos para Receber o Bolsa Família

Para ser elegível para o Bolsa Família, a renda per capita da família deve ser de no máximo R$ 218 por mês. O primeiro passo para se candidatar é estar inscrito no Cadastro Único, com dados corretos e atualizados.

Lembre-se de que mesmo estando inscrito no Cadastro Único, a família não começa a receber o Bolsa Família imediatamente. Todos os meses, o programa identifica automaticamente as famílias que serão incluídas no benefício.

Como Receber o Bolsa Família

Os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil continuarão válidos para o recebimento do Bolsa Família. As famílias que recebem o benefício através da conta Poupança Social Digital no aplicativo Caixa Tem continuarão a receber o Bolsa Família da mesma forma.

Em março, foi lançado o aplicativo Bolsa Família para smartphones. Assim, os beneficiários também podem consultar a disponibilidade do benefício pelo novo aplicativo.

Valores dos Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família inclui vários benefícios com valores variados. Aqui estão os principais:

Benefício de Renda de Cidadania: R$ 142 por pessoa

Benefício Complementar: valor variável para garantir um valor mínimo de R$ 600 por família

Benefício Primeira Infância: R$ 150 por criança com idade entre 0 e 6 anos

Benefício Variável Familiar: R$ 50 por pessoa para famílias com gestantes, crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos

Onde Obter Informações Sobre o Bolsa Família

Existem vários canais de atendimento disponíveis para os beneficiários do Bolsa Família:

Telefone 121 do MDS: atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h;

Fale Conosco no site

Telefone 111 da Caixa Econômica Federal: informações sobre o cartão e o saque do benefício;

Aplicativo Bolsa Família: consulta de informações sobre o benefício.

Os canais para movimentação do dinheiro e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.