Vale a pena o empréstimo do Caixa Tem? Análise das taxas de juros e opções de parcelamento

O Sistema realiza análise de crédito para aprovar o empréstimo pelo Caixa Tem. O aplicativo permite que a pessoa que está contratando o serviço faça a contratação, e o valor é liberado diretamente na sua conta. É importante considerar se vale a pena utilizar esse tipo de empréstimo.

Juntamente com os benefícios habituais, o Caixa Tem também fornecerá empréstimos a partir de janeiro de 2024. A primeira parcela pode ser paga até 30 dias após a contratação, e os valores disponíveis variam de R$ 300 a R$ 50.000, conforme as condições pré-aprovadas do requerente.

Taxas aplicáveis no empréstimo

Há taxas aplicáveis, como o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), CCG (Comissão de Constituição de Garantia) e juros de acerto, este último utilizado para ajustar os juros quando o período entre a contratação e o pagamento da primeira parcela ultrapassa 30 dias.

Muitos usuários questionam se é possível contratar um empréstimo pelo aplicativo, mesmo sem possuir um emprego formal. A resposta é afirmativa! Até mesmo o microempreendedor individual pode usufruir desse serviço.

Após a contratação, a instituição credita o valor do empréstimo na conta do usuário em até uma hora. O pagamento das parcelas é feito com o saldo disponível na conta, e esse montante pode ser dividido em até 60 meses (5 anos).Por isso, é essencial realizar a transferência antes da data de vencimento.

Essas novas funcionalidades reforçam o papel fundamental do Caixa Tem como facilitador de serviços financeiros e sociais para a população brasileira.

Empréstimo do Caixa Tem

Durante momentos difíceis, um empréstimo pode ser a solução para quitar dívidas e despesas. O empréstimo pelo Caixa Tem é uma alternativa para aqueles que estão nessa situação, e toda a transação ocorre de maneira virtual, eliminando a necessidade de ir a uma agência bancária.



Para pessoa física

Para a pessoa física, é necessário ter menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias, um cadastro atualizado no Caixa Tem e uma conta poupança associada. Além disso, é essencial passar pela análise de crédito.

Neste caso, a Caixa libera empréstimos que variam de R$ 500 a R$ 1.000, com uma taxa de juros de 3,60% ao mês, possibilitando o parcelamento em até 24 meses.

Para pessoa jurídica

Para os empreendedores, que incluem Microempreendedores Individuais (MEI), os requisitos incluem ter menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias, pelo menos 12 meses de atividade como MEI, faturamento anual inferior a R$ 81 mil e possuir ou abrir uma conta PJ na Caixa.

Afinal, eles também precisam passar pela análise de crédito. Nesse caso, a Caixa oferece empréstimos variando entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil. Sobretudo com a mesma taxa de juros de 3,60% ao mês, permitindo o parcelamento em até 24 meses.

No entanto, é importante observar que a Caixa informa a suspensão temporária dessa modalidade. No entanto, o limite do valor disponível para empréstimo já foi alcançado.

Quando essa modalidade estiver disponível novamente, será possível contratar o empréstimo diretamente através do aplicativo ou site.

Benefícios do Caixa Tem

Ainda mais, o Caixa Tem disponibilizará benefícios e empréstimos a partir de janeiro de 2024. Entre os benefícios oferecidos estão o Bolsa Família, o Benefício Variável Familiar Nutriz, o Benefício de Renda de Cidadania, o Benefício Complementar e o Benefício Primeira Infância.

Portanto, cada um desses benefícios possui critérios e valores próprios de pagamento, auxiliando famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social ou econômica. Os valores variam de R$ 142 a R$ 600, dependendo do benefício e do número de membros familiares.