Valorizou! Confira os novos valores das MOEDAS das Olimpíadas

As Moedas Olímpicas de 1 Real lançadas pelo Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro despertaram interesse não só pelo seu valor simbólico, mas também pelo seu valor financeiro. Essas moedas, que representam diferentes modalidades esportivas, têm se tornado itens de colecionador altamente valorizados. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as Moedas Olímpicas de 1 Real do Brasil, com destaque para a Moeda Olímpica de 1 Real do Golfe, e entender o motivo de sua valorização.

O Fascínio das Moedas Raras

O valor de uma moeda pode exceder o seu valor facial devido à sua raridade. As moedas olímpicas de 1 Real são um exemplo perfeito disso. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história, é importante entender o que torna uma moeda rara.

Fatores que Contribuem para a Raridade de uma Moeda

Existem vários fatores que contribuem para a raridade de uma moeda. A idade, a quantidade cunhada e a condição da moeda são pontos cruciais.

Idade da Moeda

Normalmente, quanto mais antiga a moeda, mais rara ela é. As moedas antigas são frequentemente mais difíceis de encontrar, tornando-as mais raras.

Quantidade Cunhada

Algumas moedas são raras porque foram produzidas em quantidades limitadas. Quanto menos moedas forem cunhadas, mais raras e valiosas elas se tornam.



Condição da Moeda

A condição da moeda também é fundamental. Moedas que estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio, são mais raras e valiosas.

Moeda Olímpica de 1 Real do Golfe

A moeda de 1 Real Olímpica do Golfe é um exemplo de uma moeda rara e valiosa. Classificada como “Flor de Cunho”, essa moeda tem despertado interesse entre os colecionadores, que estão dispostos a pagar valores significativos por ela.

As 17 Moedas de 1 Real dos Jogos Olímpicos

As moedas de 1 Real lançadas em comemoração aos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro representam diferentes modalidades esportivas. Ao todo, foram lançadas 17 moedas de 1 Real, cada uma dedicada a uma modalidade específica. A lista completa das moedas é a seguinte:

Entrega da bandeira olímpica (2012) Atletismo (2014) Natação (2014) Paratriatlo (2014) Golfe (2014) Basquetebol (2015) Vela (2015) Paracanoagem (2015) Rúgbi (2015) Futebol (2015) Voleibol (2015) Atletismo paralímpico (2015) Judô (2015) Boxe (2016) Natação paralímpica (2016) Mascote Vinícius (2016) Mascote Tom (2016)

Cada moeda representa uma modalidade esportiva específica, tornando-as únicas e desejadas pelos colecionadores de todo o mundo.

Critérios de Classificação de Conservação de Moedas Raras

No mercado de colecionadores de moedas, os valores das moedas raras são divididos em diferentes categorias de acordo com o estado de conservação. Conhecer essas categorias é fundamental para avaliar corretamente o valor de uma moeda.

A tabela a seguir apresenta os critérios de classificação de conservação de moedas raras:

Nota Brasil Internacional 10 Flor de Cunho (FC) Uncirculated (UNC) 9 Soberba (S) Almost Uncirculated (AU) 8 Muito Bem Conservada (MBC) Extra Fine (XF) 7 Bem Conservada (BC) Very Fine (VF) 6 Regular (R) Fine (F) 5 Um Tanto Gasta (UTG) Poor (P)

Esses critérios são utilizados tanto no Brasil quanto internacionalmente para avaliar o estado de conservação das moedas raras.

Como Vender uma Moeda Valiosa

Se você possui uma moeda valiosa, como uma das Moedas Olímpicas de 1 Real, e deseja vendê-la, é importante seguir algumas etapas para garantir uma negociação justa.

Determinando o Valor da Moeda

O primeiro passo é determinar o valor exato da moeda. Para isso, você pode procurar uma loja especializada em numismática ou uma casa de leilões que lide com moedas raras. Esses profissionais têm conhecimento e experiência para avaliar corretamente o valor da sua moeda.

Onde Vender a Moeda

Existem diferentes opções para vender a moeda valiosa. Uma delas é a casa Brasil Moeda Leilões, que atua de forma virtual, ou seja, pela internet. Após encontrar a moeda desejada, você pode cadastrá-la para uma avaliação. Em seguida, a casa de leilões informará o valor da moeda e você poderá decidir se deseja vendê-la.

Outra opção é procurar por lojas especializadas em numismática em sua cidade. Essas lojas geralmente têm especialistas que podem avaliar a moeda e fazer uma oferta de compra.

Busque auxílio de Profissionais para avaliar a moeda

As Moedas Olímpicas de 1 Real do Brasil são itens colecionáveis altamente valorizados. Sua raridade, associada ao valor simbólico dos Jogos Olímpicos, torna essas moedas desejadas por colecionadores ao redor do mundo. Se você tiver a sorte de encontrar uma dessas moedas em seu troco, pode estar segurando um pequeno tesouro. Portanto, antes de gastar suas moedas, dê uma olhada nelas. Quem sabe você não está segurando uma pequena fortuna nas mãos?

Lembre-se sempre de buscar a avaliação de profissionais especializados antes de vender uma moeda valiosa. Dessa forma, você garantirá uma negociação justa e o melhor retorno financeiro possível.