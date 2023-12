Vamos para o próximo: O que vem por aí para Leon Edwards e Colby Covington após o UFC 296?

As consequências do UFC 296 sempre foram parte do que tornou o evento pay-per-view do UFC de sábado tão intrigante. Após o card final do UFC de 2023, para onde vão Leon Edwards e Colby Covington após a vitória dominante de Edwards?

Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking na edição final de matchmaking do On To the Next One do ano. Além disso, futuros confrontos são discutidos para o campeão peso mosca Alexandre Pantoja após sua vitória por decisão unânime no co-evento principal contra Brandon Royval, Shavkat Rakhmonov após finalizar Stephen Thompson na luta principal, Paddy Pimblett após sua vitória desequilibrada sobre Tony Ferguson, Josh Emmett. depois de seu terrível nocaute em Bryce Mitchell e muito mais.

Assista à edição UFC 296 do On To the Next One no vídeo acima. Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.