‘Vanderpump Rules’ Randall Emmett relista sua casa em Los Angeles por US $ 5 milhões

A espaçosa casa de Randall, na icônica Mulholland Drive, foi listada mais uma vez por US$ 4,995 milhões – sim, quase US$ 5 milhões podem ser um negócio no louco mercado de Los Angeles.

TMZ contou a história, Randall primeiro listou o local em maio do ano passado, pedindo US$ 6,295 milhões pelo bloco… desde então, ele passou por inúmeras mudanças de preço – caindo para US$ 5,7 milhões, depois para US$ 5 milhões e agora ainda mais baixo!