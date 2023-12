Vanessa Hudgens e Cole Tucker da MLB chegaram à praia depois de se casar no México

Vanessa Hudgens e jogador da Liga Principal de Beisebol Cole Tucker são oficialmente o Sr. e Sra. depois de se casar no México… e os noivos foram à praia com a família e amigos para comemorar.

TMZ confirmou a notícia … o ex-shortstop do Colorado Rockies e a atriz disseram seu sim em Tulum, México, no fim de semana, meses depois nós demos a notícia Tucker e Hudgens estavam noivos.

O casal não divulgou nenhuma foto do casamento real… mas há uma foto circulando nas redes sociais de Hudgens em um elegante vestido branco.

Hudgens continuou com o vestido todo branco após as núpcias, enquanto a atriz de “High School Musical” usava um maiô branco na praia com seu marido, família e amigos.