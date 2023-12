Vanessa Hudgens se casa secretamente com o jogador de beisebol da MLB, Cole Tucker

Aatriz Vanessa Hudgens e o namorado dela, jogador de beisebol agente livre Cole Tucker, decidiram dar o próximo passo em sua vida amorosa e agora são marido e mulher, de acordo com várias fontes que relataram seu casamento.

Segundo informações da revista People, o casal se casou em Tulum, Quintana Roo no sul do México, no dia 2 de dezembro, numa cerimônia muito privada e secreta, sem a presença da mídia.

Madisyn Seager lidera as celebrações do Texas Rangers com muita tequila e dança após a World SeriesRoberto Ortega

A relação entre Hudgens e Tucker

Vanessa Hudgensque ficou famosa por seu papel na franquia da Disney, ‘High School Musical’, começou a namorar Tucker em 2020, que é 7 anos mais novo que ela.

Segundo relatos, desde que foram vistos juntos pela primeira vez, o relacionamento parecia bastante sólido.

O casal anunciou o noivado no último dia 9 de fevereiro em uma postagem no Instagram durante um passeio em Paris, na França, com a Torre Eiffel ao fundo e o anel de noivado.

Carreiras na Liga Principal de cinema e beisebol

Hudgens teve uma carreira de bastante sucesso como atriz, conseguindo romper com seu papel como Gabriella Montes na saga High School Musical, atuando em filmes como ‘Tick, Tick…. Boom!’, ‘Bad Boys for Life ‘, ‘Polar’, entre outros.

Por outro lado, Cole Tucker tem lutado para se estabelecer como jogador da liga principal, passando a maior parte do tempo nas ligas menores.

Após o término da campanha de 2023, ele foi dispensado pelo Montanhas Rochosas do Colorado depois de apenas 5 jogos com o time da grande liga.