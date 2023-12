Veja alguns dos golpes virtuais que ASSUSTARAM os brasileiros em 2023

O ano de 2023 tem sido testemunha de uma preocupante onda de golpes online que deixou os brasileiros em alerta. Dentre as artimanhas arquitetadas por criminosos virtuais, destacam-se uma falsa central telefônica do número “0800”, um link fraudulento relacionado ao programa Desenrola Brasil e um esquema de bloqueio do pagamento por aproximação.

De acordo com as análises do G1, as quadrilhas por trás dessas ações têm demonstrado uma notável capacidade de diversificação de golpes. Marina Ciavatta, especialista em segurança da informação, foi citada pelo portal, enfatizando a complexidade e criatividade por trás desses golpes: “Temos muitos golpes no Brasil e eles são criativos. É uma diversidade de problemas que você não vê em outros países.”

O G1 ressalta ainda um dos golpes mais sofisticados identificados em 2023, envolvendo um esquema de bloqueio do pagamento por aproximação. Criminosos conseguem interferir nos processos de pagamento, resultando em prejuízos para os consumidores.

Fingindo ser técnicos de empresas de pagamentos eletrônicos, os golpistas persuadem lojistas a baixar um arquivo, instalando um vírus no sistema. Essa manipulação permite aos criminosos interromper cobranças por aproximação, o que induz os consumidores a inserir cartões físicos, ficando assim suscetíveis a fraudes, como compras não autorizadas.

Diante desse panorama, autoridades e especialistas em segurança cibernética, conforme apontado pelo G1, estão intensificando os alertas e a conscientização pública. O portal recomenda que os cidadãos estejam vigilantes ao lidar com transações on-line, verificando a autenticidade de números telefônicos e links antes de fornecer qualquer informação pessoal.

Conheça o golpe da falsa central eletrônica

Como já dito anteriormente, o ano de 2023 tem sido marcado por uma série de golpes virtuais, e um dos destaques é o esquema da falsa central telefônica “0800”. Segundo informações do portal de notícias G1, golpistas estão se passando por funcionários de bancos, alegando que a conta da vítima foi invadida.

A estratégia da fraude é induzir a pessoa a acreditar na suposta invasão e, em seguida, instruí-la a entrar em contato com uma central telefônica. No entanto, o golpe virtual ocorre no momento em que os criminosos sugerem que a vítima clique em um link fornecido ou baixe um aplicativo específico para dar continuidade ao processo de resolução.

No entanto, a verdadeira intenção dos golpistas é obter acesso irrestrito à conta da vítima para coletar sensíveis. Sendo assim, recomenda-se que, ao receber qualquer contato suspeito, os usuários verifiquem a autenticidade da fonte antes de tomar qualquer medida.



Golpe do Desenrola Brasil

No mês de julho, o programa “Desenrola”, uma iniciativa do governo federal voltada para a renegociação de dívidas, tornou-se alvo de criminosos, conforme noticiado pelo portal de notícias G1.

Na época, no topo dos resultados de busca, um link direcionava os usuários a um chatbot projetado para aplicar o golpe do Desenrola Brasil.

O robô prometia descontos de 99% nas dívidas, enquanto simulava a consulta de dados para determinar a elegibilidade da pessoa no programa. Segundo especialistas citados pelo portal, a estratégia de utilizar plataformas amplamente acessadas, como o YouTube, reforça a necessidade de cautela por parte dos usuários ao interagir com conteúdos online.

Além de adotar medidas preventivas, os usuários são encorajados a desempenhar um papel ativo na denúncia de conteúdos fraudulentos. Isso significa que, ao deparar-se com conteúdos suspeitos, os cidadãos são incentivados a denunciar imediatamente o golpe às plataformas relevantes e autoridades competentes.