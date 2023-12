Veja como aderir e aproveite

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem acessar a carteira virtual do beneficiário e o cartão Meu INSS+. Diversos serviços são disponibilizados através destes canais, mas várias pessoas estão perdendo essa chance porque ainda não se inscreveram nos serviços.

Em resumo, os beneficiários do INSS poderão ter acesso à confirmação de dados, sem a necessidade de imprimir um comprovante de recebimento de benefícios. Aliás, a carteira virtual dá direito a diversos benefícios aos usuários.

Além disso, o “clube de vantagens” disponibiliza vários serviços aos usuários, incluindo tanto quem é correntista quanto quem não é. Essa ação é uma parceria entre o INSS, o Ministério da Previdência e os bancos do Brasil e a Caixa Econômica Federal e já está em vigor no Brasil desde maio.

Veja abaixo alguns estabelecimentos que dão descontos aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários:

Academias;

Cinemas;

Farmácias;

Lojas;

Seguros;

Shows;

Telemedicina;

Viagens.

Os beneficiários do INSS poderão aproveitar descontos nestes estabelecimentos, através do cartão Meu INSS+. A saber, a carteira do beneficiário e o Meu INSS+ foram instituídos pela Portaria MPS 1773.

Veja como emitir a carteira virtual do beneficiário

O anúncio da carteira virtual do beneficiário animou os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. O passo a passo é bem simples e rápido, mas algumas pessoas ainda podem ter dúvidas sobre a maneira de emitir o documento virtual.

Por isso, confira abaixo as etapas da emissão da carteira virtual do beneficiário:



Você também pode gostar:

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva “carteira do beneficiário”, na página inicial do app;

Escolha uma foto para a carteira do beneficiário;

Selecione a opção que informa que você está “ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code”;

Clique em “continuar”;

Selecione a opção “Baixar PDF”.

Esses são os passos para conseguir emitir a carteira virtual do beneficiário. O aposentado ou pensionista que fizer isso pelo celular ou pelo computador deverá ter uma foto salva no aparelho para selecioná-la para a carteira virtual.

Inclusive, após esse passo a passo, o usuário terá a sua carteira disponível para o acesso a qualquer momento. Para isso, basta clicar em “carteira do beneficiário” no aplicativo Meu INSS.

Em relação ao QR Code, haverá uma mudança no código a cada mês para garantir a segurança dos dados dos usuários, uma vez que a checagem das informações ocorrerá através do QR Code.

Ligue para a Central de Atendimento do INSS

O INSS ressalta que o pedido pela carteira do beneficiário e pelo Meu INSS+ é gratuito e pode ser feito pela internet. Contudo, caso a pessoa tenha dúvidas, poderá ligar para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. Em suma, o serviço está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

“Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8 de novembro de 2000“, informa o INSS.

Benefícios do Banco do Brasil e da Caixa Econômica

Para os segurados que utilizam o sistema do Banco do Brasil (BB), que é um dos parceiros da ação, os benefícios do cartão virtual poderão ser utilizados até mesmo por quem não é correntista do banco.

De acordo com o BB, os usuários poderão aproveitar descontos em compras virtuais realizadas em lojas que fazem parte do Shopping BB. Além disso, terão acesso a aplicativos de academias e meditação. A expectativa é que haja a inclusão de outros serviços ao longo do tempo.

Em relação à Caixa Econômica Federal, o Meu INSS+ estará disponível apenas para os usuários que possuam conta na instituição financeira. Os usuários poderão aproveitar preços mais baixos em consultas, exames, orientação nutricional e assistência residencial.

Os usuários também poderão utilizar um cartão de crédito com a bandeira Elo, controlada pela Caixa, em parceria com Bradesco e Banco do Brasil, bem como duas linhas de seguros e a conta corrente, além do programa de pontuação Dotz.

Quem utilizar os cartões Elo poderão se beneficiar de descontos de até 50% em ingressos de cinema e pipoca. Por sua vez, o Cartão Sim Elo permitirá a adição de cinco benefícios, relacionados a seguros e ao Clube Elo Mania. Isso sem contar que a plataforma Elo Flex também oferecerá outros benefícios.

Os beneficiários ainda poderão acumular pontos no Dotz, utilizando-os em compras em determinadas lojas físicas e virtuais. O limite é de 10.000 pontos.

Por fim, a Caixa oferecerá um seguro de vida sênior, que oferecerá descontos em consultas, exames e farmácias. Haverá também coberturas contra incêndio, roubo, despesas de aluguel e assistências.