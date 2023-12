Veja como antecipar o saque-aniversário do FGTS

Os clientes do banco Itaú agora desfrutam da comodidade de resgatar antecipadamente o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) diretamente do conforto de suas casas. Essa facilidade foi estendida inclusive aos não correntistas do banco, graças à disponibilização do serviço através do WhatsApp.

Agora, é possível solicitar a antecipação de até sete parcelas do valor anual do FGTS, normalmente liberado no mês de aniversário do trabalhador. A iniciativa visa proporcionar maior agilidade e praticidade aos usuários, eliminando a necessidade de deslocamentos até agências bancárias

Por meio da plataforma de mensagens instantâneas, os clientes do Itaú podem realizar o procedimento de resgate de forma simplificada, economizando tempo e esforço. Mesmo aqueles que não possuem conta corrente no banco podem usufruir dessa conveniência, marcando um passo importante na inclusão digital e na democratização do acesso aos serviços financeiros.

Veja como fazer a antecipação pelo Itaú

Os trabalhadores que aderiram à modalidade de saque-aniversário do FGTS podem antecipar os recursos de forma bastante conveniente pelo Itaú. Com taxas de juros mensais a partir de 1,59%, a antecipação está acessível a todos os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos, CPF regular e conta ativa ou inativa no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, é importante informar que é preciso ter um saldo superior a R$ 400.

Além disso, o Itaú não impõe nenhuma taxa de adesão pelo empréstimo contratado, proporcionando aos trabalhadores uma opção financeira sem custos adicionais. O processo para solicitar a antecipação é simples e pode ser realizado através do aplicativo ou site do FGTS.

Os interessados devem optar pela modalidade “Saque-Aniversário” do Fundo de Garantia e autorizar o acesso do Itaú Consignado às informações pessoais. Em seguida, é necessário incluir o contato do Itaú no WhatsApp e enviar uma mensagem simples, como um “Boa tarde”.

O banco responderá automaticamente, dando início ao processo de solicitação. Para prosseguir com a solicitação, o cliente deve enviar uma mensagem específica indicando seu interesse: “Simular ou contratar antecipação saque-aniversário FGTS“. Após a escolha, o saldo solicitado será disponibilizado na conta do cliente em até 24 horas.



Saque-Aniversário do FGTS

Ao optar pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os trabalhadores devem estar cientes das importantes considerações que envolvem essa escolha. A modalidade, que oferece a possibilidade de resgatar parte do saldo anualmente no mês do aniversário, traz consigo algumas condicionalidades que merecem atenção.

É importante saber que a opção pelo saque-aniversário é completamente opcional e, ao escolhê-la, o trabalhador abre mão do saque integral do FGTS em casos de demissão sem justa causa. Em tal situação, o trabalhador terá o direito apenas à multa rescisória de 40%, referente à demissão, sendo impossibilitado de resgatar o restante do saldo disponível no FGTS.

O saldo remanescente, após a dedução da multa rescisória, permanece indisponível para saque imediato. Desse modo, a retirada do dinheiro fica condicionada aos aniversários futuros do trabalhador, conforme o calendário estabelecido para a modalidade de saque-aniversário.

A opção pelo saque-aniversário do FGTS representa uma escolha estratégica que pode atender às necessidades financeiras imediatas, mas é fundamental compreender as restrições impostas pela modalidade. Portanto, antes de optar pelo saque-aniversário, os trabalhadores devem analisar cuidadosamente as condições.