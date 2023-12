Veja como DESBLOQUEAR o CAIXA TEM e volte a utilizar o app

Boa parte dos brasileiros conhece bem o aplicativo Caixa Tem. Criado em 2020, o app ganhou uma importância vital para milhões de pessoas, que o utilizam de maneira recorrente para acessar valores de direitos trabalhistas e benefícios sociais.

A saber, o Governo Federal possui uma relação de longa data com a Caixa Econômica Federal. Em resumo, o banco é responsável pelo pagamento de diversos benefícios aos brasileiros, repassando os valores pagos pelo governo, e isso acontece através do Caixa Tem.

Em resumo, o app cresceu de maneira expressiva em seus poucos anos de existência. Tendo surgido com o objetivo de reduzir as dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19, o Caixa Tem possui uma importância vital nos pagamentos atuais de vários benefícios e abonos à população.

Todos os meses, milhões de pessoas utilizam os serviços oferecidos pelo aplicativo. Contudo, vários usuários enfrentam dificuldades ao terem o acesso ao aplicativo bloqueado, passando dias ou até mesmo semanas sem conseguir recuperar o acesso ao app.

Isso pode até parecer uma coisa ruim, mas se trata apenas de uma ação de segurança do banco, protegendo os dados dos usuários. Na verdade, o bloqueio impede o acesso aos dados por outras pessoas que não sejam os titulares das contas. Portanto, o acesso só pode acontecer em aparelhos conhecidos para que não haja atividades suspeitas ou fraudulentas.

Meu Caixa Tem está bloqueado, e agora?

A maneira de utilizar o Caixa Tem é bastante simples e prática, sendo necessário apenas a realização de um cadastro. Da mesma forma, há passos bem simples para que o usuário desbloqueie o aplicativo e volte a acessar os serviços oferecidos. Siga o passo a passo abaixo e volte a usar o app:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

Digite a senha e confirme o login, clicando no botão “Entrar”;

Busque a opção “Liberar acesso” no menu;

Selecione a opção indicada no chat de conversa;

Confirme o número de telefone;

Digite o código recebido por SMS;

Nomeie o dispositivo;

Clique em “Confirmar”.

O usuário também poderá desbloquear o aplicativo em alguma agência da Caixa Econômica ou casa lotérica. Para isso, o titular da conta deverá comparecer ao estabelecimento munido de documento oficial de identificação com foto. Além disso, também precisará ter em mãos o celular com o aplicativo Caixa Tem instalado.



Como evitar o bloqueio do Caixa Tem?

Ninguém está livre de ter a conta do Caixa Tem bloqueada. Entretanto, existem alguns fatores que aumentam as chances de que isso aconteça. Em síntese, o bloqueio funciona como uma maneira de proteger os dados dos usuários de acesso de terceiros, que podem utilizá-los para fins irregulares.

Portanto, os principais fatores que provocam o bloqueio no aplicativo são:

Desatualização cadastral;

Documentação pendente;

Falhas técnicas;

Múltiplas contas;

Suspeitas de fraude;

Tentativa de login incorreta.

Existem algumas maneiras de reduzir as chances de ter a conta bloqueada. Por exemplo, o usuário pode evitar ações como colocar a senha mais de três vezes para tentar acessar o aplicativo, pois isso provoca o bloqueio do app. Outra maneira de diminuir as chances de bloqueio consiste na atualização dos dados, bem como nunca compartilhar dados de acesso com outras pessoas.

Veja como recuperar a senha de acesso

Muitas pessoas também ficam impossibilitadas de utilizar os serviços do Caixa Tem devido à perda da senha de acesso do app. No entanto, existem passos simples para recuperar a senha e volta a usar o aplicativo. Veja abaixo o que fazer:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

No campo de senha, selecione “Recuperar senha”;

Digite novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”.

Após esses passos, o usuário receberá um aviso do aplicativo, informando que as instruções de recuperação da senha foram enviadas para o e-mail cadastrado. Nesse ponto, há outro passo a passo a ser seguido:

Acesse o endereço eletrônico cadastrado;

Abra a mensagem do Caixa Tem;

Clique em “Link para redefinir credenciais” enviado pelo app para o seu e-mail;

Ao realizar esta ação, o usuário será direcionado a uma nova tela. Nesta guia, a pessoa deverá digitar uma nova senha. Em seguida, o site pede a confirmação da nova senha e, ao clicar em “Continuar”, o processo terá sido validado.

O usuário poderá anotar a nova senha em algum papel ou no próprio celular para não perdê-la e, assim, ter que passar novamente por tudo isso.