Veja como jogar e quais as chances de ganhar

Os brasileiros continuam fazendo suas apostas na Mega da Virada. O concurso especial deverá pagar o maior prêmio da história da Mega-Sena, de R$ 550 milhões, e ninguém quer perder a chance de se transformar em um grande milionária de uma hora para outra.

As apostas estão abertas desde o dia 13 de novembro, ou seja, há quase um mês, e os interessados podem fazer seus jogos até o dia 31 de dezembro. No entanto, ainda existem muitas dúvidas em relação aos jogos e ao recebimento dos prêmios, caso os números sejam sorteados.

Neste texto, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o concurso especial da Mega da Virada. Confira como jogar sem dificuldade, aumente suas chances de acerto e descubra como resgatar o prêmio sem riscos.

Por que o prêmio da Mega da Virada não acumula?

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Significa dizer que a premiação de R$ 550 milhões vai sair no dia 31 de dezembro, mesmo que não haja apostas que gabaritem todos os números sorteados.

Por exemplo, caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas, a Caixa divide o valor da Mega da Virada entre os apostadores que fizerem a quina. Caso ninguém consiga acertar cinco dezenas, o prêmio principal será dividido entre os que fizerem a quadra.

Nos concursos comuns da Mega-Sena, o prêmio principal geralmente acumula algumas vezes, mas a segunda faixa de premiação, referente aos jogos que acertam cinco das seis dezenas, nunca acumula. Em outras palavras, sempre há pessoas que acertam, pelo menos, cinco números.

No caso da Mega da Virada, que possui um volume de jogos muito superior ao dos concursos habituais, a chance de não ter apostas que acertem pelo menos cinco números é praticamente nula. Por isso, o prêmio principal deverá sair de toda forma no sorteio.

Como jogar na Mega da Virada?



Você também pode gostar:

Os interessados em tentar a sorte na Mega da Virada podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

Cabe salientar que as pessoas interessadas em realizar jogos na Mega da Virada devem ficar atentas para fazer as apostas corretas. Isso porque, atualmente, os concursos habituais da Mega-Sena continuam sendo realizados.

Portanto, as pessoas devem informar nas casas lotéricas que desejam fazer apostas para o concurso especial, e não para os habituais. Já em relação às apostas realizadas pelo site ou pelo app de loterias da Caixa, o usuário deverá prestar atenção ao escolher o sorteio para o qual fará os seus jogos.

As apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro, no horário de Brasília. Nos concursos habituais, as pessoas podem jogar até as 17h, mas o concurso especial só recebe apostas até as 17h. Todos devem ficar atentos para não perderem a chance de apostar.

Aposta mínima custa R$ 5,00

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00 e permite ao jogador escolher seis dezenas, entre os números 01 e 60. Esse é o jogo mais simples da loteria e dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões.

Contudo, os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, a chance de acerto cresce significativamente, chegando a uma em 1.292. Da mesma forma, o valor do jogo também dispara, para R$ 193,8 mil, superando em 38.760 vezes o valor da aposta mínima.

Confira as chances de acerto

Em resumo, os jogadores podem aumentar as chances de acerto ao escolher mais dezenas em um mesmo bilhete da Mega-Sena. Confira abaixo a probabilidade de acerto conforme a quantidade de números jogados na loteria:

Quantidade de dezenas Probabilidade de acerto Sena Quina Quadra 6 uma em 50.063.860 uma em 154.518 uma em 2.332 7 uma em 7.151.980 uma em 44.981 uma em 1.038 8 uma em 1.787.995 uma em 17.192 uma em 539 9 uma em 595.998 uma em 7.791 uma em 312 10 uma em 238.399 uma em 3.973 uma em 195 11 uma em 108.363 uma em 2.211 uma em 129 12 uma em 54.182 uma em 1.317 uma em 90 13 uma em 29.175 uma em 828 uma em 65 14 uma em 16.671 uma em 544 uma em 48 15 uma em 10.003 uma em 370 uma em 37 16 uma em 6.252 uma em 260 uma em 29 17 uma em 4.045 uma em 188 uma em 23 18 uma em 2.697 uma em 139 uma em 19 19 uma em 1.845 uma em 105 uma em 16 20 uma em 1.292 uma em 81 uma em 13

*Fonte: Site de Loterias da Caixa Econômica Federal

Aumente suas chances apostando em BOLÕES

Um grande maneira de aumentar as chances de ganhar é apostando em bolões da Mega-Sena, oferecidos pela Caixa Econômica. Em síntese, as apostas individuais com mais números são bem caras. Contudo, quando o preço é dividido entre vários apostadores, o valor fica bem menor para cada jogador.

Vale destacar que, assim como o valor da aposta é reduzido para os apostadores, o valor da premiação, caso o bolão acerte as dezenas sorteadas, também é dividido entre os jogadores. Aliás, a Caixa Econômica informa quais são as regras dessa modalidade, que faz muito sucesso entre os apostadores de loterias.

“O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota“, explica a Caixa.

“Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de n?úmeros de prognósticos“, acrescenta o banco.

Como receber o prêmio da Mega da Virada?

Os sorteios das Loterias Caixa acontecem em São Paulo. Os apostadores da Mega da Virada podem acompanhar a transmissão ao vivo pelas páginas da instituição no YouTube e no Facebook. Entretanto, cabe salientar que o sorteio do concurso especial também passará na TV aberta. Ainda há a possibilidade de conferir os resultados no site de loterias da Caixa Econômica.

De acordo com a Caixa Econômica, o apostador que faturar algum prêmio nos concursos das loterias pode receber os valores em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Contudo, caso o prêmio bruto da premiação supere o valor líquido de R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O apostador deverá se apresentar portando comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Por sua vez, em caso de premiações com valores iguais ou acima de R$ 10.000,00, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de dois dia úteis, contados a partir da data em que o ganhador se apresentou em qualquer agência da Caixa.