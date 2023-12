Veja como receber em casa

Os beneficiários de programas sociais do Governo Federal podem receber em casa, de maneira gratuita, um kit com a nova antena parabólica digital. A iniciativa vem beneficiando milhares de pessoas nos últimos meses no Brasil, mas nem todos sabem que possuem esse direito.

Em síntese, o Governo Federal e o Ministério das Comunicações criaram o Kit Antena Digital para ajudar as pessoas de renda mais baixa a terem acesso a serviços digitais de televisão e telefone. Isso é possível graças aos avanços tecnológicos, que facilitam a vida das pessoas na realização de diversas atividades no dia a dia.

Por falar nisso, um grande lançamento ocorreu recentemente no Brasil: a implantação do 5G. A nova tecnologia tem o objetivo melhorar o sinal de transmissão das antenas parabólicas no país, mas nem todas as pessoas têm condições financeiras para aderir à tecnologia.

Para apoiar as famílias mais pobres a realizarem a transição para o sinal digital, o governo vem ajudando-as a migrarem para um sistema digital mais moderno, até porque as antenas parabólicas tradicionais deixarão de funcionar em breve.

Veja os benefícios da nova antena digital

Os usuários que receberem o Kit Antena Digital em casa terão direito a diversos benefícios. Em suma, as famílias vão poder assistir TV de maneira completamente diferente de antes, com mais qualidade e nitidez.

Confira abaixo os principais benefícios da antena digital:

Canais regionais;

Imagem sem sombras e chuviscos;

Mais de 80 canais;

Nomes e números de canais padronizados;

Novos canais sintonizados automaticamente;

Programação gratuita;

Som de ótima qualidade.

Famílias recebem o kit em casa



O kit com o novo aparelho substitui a antena parabólica tradicional. Tudo isso para que a tecnologia parabólica da Banda C e 5G convivam sem provocar interferências uma na outra. Além disso, a nova parabólica digital também garante muito mais qualidade de imagem e som à população beneficiada.

Vale destacar que as operadoras Claro, TIM e Vivo foram as vencedoras da principal faixa do leilão do 5G. Estas empresas criaram a Siga Antenado, que deu início aos procedimentos finais para liberar a faixa de 3,5 gigahertz (GHz).

Em suma, a faixa de frequência será usada no país para transmitir o sinal da internet móvel de quinta geração (5G). E, para não haver interferência, a empresa está promovendo a transferência do sinal para outra banda.

Contudo, essa ação requer instalação de filtros de proteção e distribuição de kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas. É através desse programa, que tem o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que as famílias estão recebendo os kits.

Quem pode receber o kit antena gratuito?

Como o programa é direcionado às famílias de baixa renda, há critérios a serem atendidos para que as pessoas tenham direito ao kit gratuito de antena. Confira quais são:

Estar inscrito em algum programa social do Governo Federal (inscrição no CadÚnico );

); Ter uma antena parabólica tradicional na residência.

Cabe salientar que a antena parabólica deverá estar instalada e conectada à TV da residência para assistir à programação. Isso porque as famílias que não possuam antena parabólica, ou cujas antenas não estejam funcionando, não irão receber o kit gratuito.

Na verdade, o programa consiste apenas na troca dos aparelhos, uma vez que objetiva substituir o sinal antigo pelo mais moderno. Assim, as residências que não têm acesso ao sinal de transmissão antigo, não receberão uma antena nova, para acessarem o sinal digital.

Da mesma forma, as famílias com antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura também não ganham o kit antena gratuito.

Veja o número para ligar em caso de dúvida

Quem tiver dúvida e quiser mais informações sobre o agendamento pode ligar para o número 0800 729 2404. Além disso, as pessoas podem acessar o endereço eletrônico da Siga Antenado, uma vez que esta é a entidade responsável pelas trocas das antenas.

Portanto, as pessoas que se enquadram nos critério do programa podem realizar o agendamento através do site da Siga Antenado, escolhendo o dia e horário para a instalação do kit.

Sinal antigo será desligado em breve

Nem todos estão por dentro das mudanças nas antenas parabólicas. No entanto, a ativação do 5G já começou em diversas capitais brasileiras, e os cidadãos desatentos poderão se surpreender com as mudanças que a troca das antenas provocará, aumentando as interferências no sinal da TV.

A saber, o processo de desligamento das antenas antigas está previsto para ser concluído em 31 de dezembro de 2025, ou seja, em pouco mais de um ano. Entretanto, o governo começou a adotar medidas para evitar prejuízos à população, e o principal deles é garantir a distribuição do kit gratuito a todas as famílias de baixa renda do país.