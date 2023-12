Veja como solicitar o seu PIS Extra de 1971 a 1988!

Você sabia que trabalhadores que estiveram em atividade entre 1971 e 1988 têm a oportunidade de resgatar as cotas do PIS e do PASEP? Essa é uma excelente notícia para aqueles que contribuíram para esses fundos durante esse período. Neste artigo, vamos explicar o que são as cotas do PIS/PASEP, quem tem direito a esse valor e como solicitar o resgate.

O que são as Cotas do PIS/PASEP?

As cotas do PIS/PASEP são uma forma de “poupança forçada” que se assemelha ao atual FGTS. Durante o período de vigência do PIS e do PASEP, os empregadores contribuíam para esses fundos em nome de seus funcionários, e muitos trabalhadores também contribuíam diretamente. No entanto, com a transição para o FGTS e a unificação desses fundos, muitos trabalhadores não sacaram os valores disponíveis em suas contas. As cotas do PIS/PASEP ainda permanecem disponíveis para consulta e saque, inclusive por dependentes de trabalhadores já falecidos.

Quem tem direito a receber as Cotas?

Os beneficiários das cotas são aqueles que trabalharam no setor privado ou público entre 1971 e 1988 e contribuíram para o Fundo PIS/PASEP. Além disso, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter saldo nas cotas do Fundo PIS/PASEP.

Ter 60 anos ou mais (homens) ou 62 anos ou mais (mulheres).

Não ter sacado o saldo anteriormente.

Como verificar se você tem direito às cotas?

Para verificar se você possui direito às cotas do PIS/PASEP, é necessário identificar o fundo de garantia ao qual você esteve vinculado. Acesse o portal da Caixa Econômica Federal (no caso do PIS) ou do Banco do Brasil (no caso do PASEP) e utilize as ferramentas disponíveis para verificar o saldo das cotas. Tenha em mãos o número do seu CPF e/ou o número do PIS/PASEP.

Você também pode consultar os valores pelo celular, utilizando o aplicativo do FGTS. Siga o passo a passo:



Abra o aplicativo do FGTS. Selecione “Outras Situações de Saques”. Clique em “PIS/PASEP”, escolhendo a modalidade para trabalhadores ou para trabalhadores já falecidos. Consulte os valores e verifique a possibilidade de resgate.

Para o PIS, destinado a trabalhadores do setor privado, é necessário dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal com um documento de identificação e o número do PIS. Já para o PASEP, voltado para servidores públicos, é preciso comparecer a uma agência do Banco do Brasil com um documento de identificação e o número do PASEP. A instituição bancária realizará a verificação do seu direito e, se tudo estiver em conformidade, será possível solicitar o saque das cotas.

Como solicitar o resgate das cotas?

Após verificar se você possui direito às cotas do PIS/PASEP, é hora de solicitar o resgate. O processo varia de acordo com o fundo ao qual você está vinculado. Veja abaixo como proceder:

Resgate das cotas do PIS

Se você é um trabalhador do setor privado e possui cotas do PIS a serem resgatadas, siga os passos abaixo:

Dirija-se a uma agência da Caixa Econômica Federal. Leve um documento de identificação e o número do PIS. Informe ao atendente que deseja realizar o resgate das cotas. O atendente realizará a verificação do seu direito e, se tudo estiver em conformidade, você poderá solicitar o saque das cotas.

Resgate das cotas do PASEP

Se você é um servidor público e possui cotas do PASEP a serem resgatadas, siga os passos abaixo:

Compareça a uma agência do Banco do Brasil. Leve um documento de identificação e o número do PASEP. Informe ao atendente que deseja realizar o resgate das cotas. O atendente realizará a verificação do seu direito e, se tudo estiver em conformidade, você poderá solicitar o saque das cotas.

Valores Podem ser um Alívio na sua vida Financeira

As cotas do PIS/PASEP são um benefício importante para aqueles que trabalharam entre 1971 e 1988. Se você se enquadra nesse perfil, verifique se possui direito às cotas e não deixe de solicitar o resgate. Esses valores podem fazer a diferença na sua vida financeira. Aproveite essa oportunidade e garanta o que é seu por direito!