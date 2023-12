Veja Imagens do acidente: Cantor Zé Neto Sofre Capotamento em Fronteira/MG

1 de 5

Na noite desta terça-feira, 5 de dezembro, um grave acidente ocorreu na BR-153, próximo ao Condomínio Enseada II, em Fronteira, Minas Gerais, envolvendo o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano. O acidente aconteceu por volta das 20h45 no km 246, onde o Chevrolet Trailblazer de Zé Neto capotou após se envolver em uma colisão com uma carreta e mais dois veículos.

Zé Neto está sendo transportado para o Hospital de Base de Rio Preto em uma ambulância do município de Fronteira, acompanhado por uma Unidade de Suporte Avançado. Enquanto outras vítimas foram socorridas para o Pronto Socorro de Fronteira, sem risco de morte, o estado de saúde do cantor ainda é incerto.

Fique atento para mais atualizações sobre este incidente preocupante.