Veja LISTA COMPLETA dos celulares que vão ficar sem WhatsApp a partir de 1º de janeiro

WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens instantâneas, tem sido um dos mais utilizados em todo o mundo. No entanto, com as constantes atualizações e inovações, alguns aparelhos mais antigos não conseguirão acompanhar o ritmo.

Do que se trata

O serviço de troca de mensagens diariamente recebe novidades, mas em 2024 essas atualizações se tornarão avançadas demais para alguns modelos de telefone. Portanto, aparelhos Android com o Android 4.1 ou inferior, bem como alguns modelos de iPhone, não conseguirão mais receber atualizações ou abrir o aplicativo WhatsApp.

Quais aparelhos serão afetados

Abaixo, separamos uma lista de modelos que ficarão sem WhatsApp a partir do 1º de janeiro de 2024.

Samsung

Samsung Galaxy Núcleo

Samsung Galaxy Tendência Lite

Samsung Galaxy Ás 2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Tendência II

Capa Samsung Galaxy X 2

LG

LG Optimus L3 II Duplo

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 Duplo

LG Optimus L7 duplo

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG promulgar

LG Lúcido 2

LG Optimus F7



Huawei

Huawei Ascend Companheiro

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony

Outros

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

Grande memorando da ZTE

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Cinco

Winko Noite Negra

Archos 53 Platina

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Como evitar interrupções no uso do WhatsApp

Para evitar interrupções no uso do WhatsApp, é aconselhável verificar a disponibilidade de atualizações para o seu smartphone na seção de Configurações. Caso haja algum sistema operacional pendente, baixe-o e permita que o dispositivo móvel conclua o processo.

Além disso, se o seu dispositivo estiver na lista de dispositivos suportados, é recomendável realizar um backup alguns dias antes de 1º de janeiro de 2024. Isso ajudará a prevenir a perda de documentos importantes ou conversas que você valoriza.

Para os usuários desses modelos de celulares, a notícia não é boa. No entanto, ainda há tempo para se preparar para a mudança e garantir que suas conversas e documentos importantes estejam seguros. Prepare-se para o novo ano e as novas atualizações – e, talvez, um novo telefone.

O WhatsApp está sempre se aprimorando e agora, a novidade é relacionada à experiência nas chamadas de vídeo. A plataforma está em fase de testes de um recurso que irá permitir aos usuários escutar música durante uma chamada de vídeo, tornando a interação mais dinâmica e divertida.

A Nova Função do WhatsApp

A versão beta recentemente liberada do WhatsApp introduziu um recurso que irá possibilitar aos usuários compartilhar música durante uma chamada de vídeo. Isso será viabilizado através da função de compartilhamento de tela do smartphone, onde os usuários poderão iniciar um serviço de streaming e o áudio será compartilhado com todos na chamada.

Como Funciona?

Para utilizar este recurso, um dos participantes na chamada precisará compartilhar a tela do seu smartphone e abrir um serviço de streaming de música. Ao iniciar a música, o áudio será compartilhado com todos na chamada, proporcionando uma experiência audiovisual compartilhada.

“Com esse recurso habilitado, o áudio reproduzido no dispositivo também será compartilhado com outras pessoas na chamada, criando uma experiência audiovisual mais imersiva e compartilhada.”

Limitações do Novo Recurso

Apesar de ser uma função empolgante, existem algumas limitações. Este recurso não é compatível com chamadas de voz ou chamadas de vídeo onde a câmera está desligada. Portanto, é importante garantir que a câmera esteja ligada para usar este recurso.

Duas Contas no Mesmo Celular

Outra inovação empolgante é a capacidade de usar duas contas do WhatsApp no mesmo telefone. Esta é uma funcionalidade há muito esperada pelos usuários do aplicativo, especialmente aqueles que possuem números pessoais e profissionais registrados no mensageiro.