veja lista de 15 estados que devem registrar calor intenso nesta quinta, 14

Algumas regiões de 15 estados e do Distrito Federal deverão enfrentar uma nova onda de calor a partir desta quinta-feira (14). O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A expectativa é que os termômetros nestes locais subam 5º C acima da média para este período.

O alerta, aliás, não vale apenas para esta quinta-feira (14), mas também para os dias seguintes. A projeção do Inmet é que a massa de ar quente comece a fazer efeito nestas regiões a partir das 12h de quinta, e siga até as 19h do domingo (17). Ao todo, estima-se que 3.352 municípios brasileiros sejam impactados por esta nova onda de calor.

Desta vez, no entanto, as autoridades climáticas indicam que a tendência natural é que o fenômeno não seja tão intenso quanto o registrado no último mês de novembro. De todo modo, o calor intenso deverá impactar a vida de milhões de brasileiros nos próximos dias.

“A onda de calor não vai ser tão intensa e generalizada quanto a última. Com a proximidade do verão, temos mais umidade, que barra as temperaturas, impedindo que subam mais. Se a gente sobreviveu à última, vamos sobreviver a essa que vai ser menos intensa”, disse Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo.

Lista de estados afetados

Abaixo, você pode conferir a lista de estados que terão ao menos alguma área afetada por esta nova onda de calor:

Tocantins;

Rondônia;

Maranhão;

Piauí;

Bahia;

Espírito Santo;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Minas Gerais;

Paraná;

Santa Catarina;

Rio Grande do Sul;

Mato Grosso

Agora, você pode conferir a lista de unidades da federação que deverão ser impactados por inteiro pela onda de calor que e aproxima:

Mato Grosso do Sul;

Goiás;

Distrito Federal.



“Geralmente, os picos de temperaturas mais altas do ano ocorrem nas estações secas. Agora, começa a estação chuvosa. Então, é menos provável que ocorram temperaturas tão altas”, disse Estael Sias, meteorologista do Inmet.

“Já esquecemos o que é um verão sob El Niño forte. Então, podemos esperar um verão com máximas intensas. Em média, 3°C acima da média em boa parte do país”, explica Luengo.

Riscos para a saúde

No comunicado divulgado pelo Inmet, há um alerta de que este grau de crescimento da temperatura representa necessariamente um risco à saúde.

Diante deste quadro de calor intenso, o Ministério da Saúde decidiu lançar recentemente uma cartilha com uma série de dicas para se proteger do calor. A pasta lembra que é impossível se livrar completamente do impacto das altas temperaturas, mas reforça que estas pequenas dicas podem fazer muita diferença no final das contas.

Segundo o Ministério, a principal dica para tentar amenizar o calor é tentar se proteger do sol, e evitar ao máximo a exposição direta aos raios solares:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

O Ministério também lembra que é muito importante manter a hidratação: