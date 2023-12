veja lista de adicionais pagos neste sábado, 9

Oficialmente, o governo federal só vai retomar os pagamentos do Bolsa Família na próxima segunda-feira (11), mas o fato é que ao menos alguns grupos de usuários estão tendo a oportunidade de receber o saldo de maneira antecipada já neste sábado (9).

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1, já estão com o saldo de dezembro na conta. Eles já podem movimentar o benefício desde as primeiras horas da manhã.

Pagamentos de adicionais

Recentemente, o governo federal confirmou que não vai liberar os pagamentos do 13º salário para os usuários do Bolsa Família. Entretanto, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, confirmou que vai liberar alguns adicionais no mês de dezembro.

Oficialmente, o Bolsa Família parte sempre de uma base de R$ 600 por família. Contudo, este saldo pode ser elevado, ou até mesmo reduzido, a depender da situação de cada uma das famílias. Abaixo, você pode conferir a lista de adicionais que estão sendo pagos a partir deste sábado (9).

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Como funciona na prática?

Abaixo, listamos alguns exemplos para que a incidência dos adicionais acima se torne um pouco mais clara



Família 1

Um pai de 30 anos;

Uma mãe de 25 anos;

Um filho de 6 anos.

Neste caso, a família tem direito ao BRC de R$ 142 por família, ao BCO, para garantir os R$ 600, e ao BPI, que garante mais R$ 150 para o filho menor de 7 anos. Assim, esta família recebe R$ 750 neste mês de dezembro.

Família 2

Um pai de 50 anos;

Uma mãe de 35 anos;

Um filho de 20 anos;

Uma filha de 12 anos;

Um filho de 5 anos;

Neste caso, a família tem direito ao BRC de R$ 142 por família, ao BVF de R$ 50 pela filha de 12 anos, e ao BPI de R$ 150 para o filho de 5 anos. No final das contas, esta família poderá receber R$ 910 neste mês de dezembro.

Bolsa Família antecipado

Em condições normais, as liberações do programa ocorrem nos 10 últimos dias úteis do mês, mas em dezembro, a ideia é realizar a liberação apenas nos 10 últimos dias úteis antes do natal. O objetivo é que todos os usuários recebam o saldo antes das festas de final de ano.

No mais, as demais regras seguem basicamente as mesmas. O usuário segue tendo que se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o Bolsa Família em sua conta. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de liberações:

Usuários com NIS final 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 15 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 18 de de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 19 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

Em caso de dúvidas específicas sobre a sua situação no Bolsa Família, a dica é entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, ou com um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo.