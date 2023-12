Veja lista de bancos que seguirão oferecendo consignado, mesmo após queda de juros

A partir desta quarta-feira (13), bancos de todo o país terão que respeitar a nova regra de limitação dos juros do consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na última semana, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) decidiu reduzir este limite.

A nova taxa representa uma redução em relação ao valor que estava valendo antes. O CNPS decidiu reduzir o teto de juros de 1,84% para 1,80% ao mês. Já para o cartão de crédito consignado e para o cartão do benefício, os juros devem cair de 2,73% para 2,67% ao mês.

Na prática, isso significa que os bancos podem definir quais serão as taxas que serão cobradas por cada um dos empréstimos consignados oferecidos, mas eles não poderão ultrapassar os novos tetos que estão sendo estabelecidos a partir desta quarta-feira (13).

De todo modo, vale sempre lembrar que eles não são obrigados a liberar o consignado, isto é, caso um determinado banco não concorde com a redução da taxa e acredite que não tem como respeitar a regra, ele pode simplesmente se retirar da linha do crédito para segurados do INSS.

Críticas da Febraban

O temor de uma debandada de bancos ganhou força nas últimas semanas, quando a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) lançou uma nota afirmando que várias instituições financeiras poderiam se retirar da linha, deixando menos opções para os segurados.

“A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), de forma recorrente, vem alertando o ministro Carlos Lupi sobre os prejuízos que ele tem causado aos aposentados, a partir das decisões que, sem amparo em análises técnicas, culminaram em reduções, de forma totalmente arbitrária e artificial, do teto de juros do consignado do INSS, de 2,14% para 1,80% ao mês.”

“Trata-se de ação marcada por falta de responsabilidade com a política de crédito, ao não levar em consideração qualquer critério economicamente razoável, como a estrutura de custos dos bancos, tanto na captação de funding, quanto na concessão de empréstimos para aposentados.”

Bancos vão deixar consignado?



Abaixo, separamos uma lista com o posicionamento dos principais bancos do país sobre o consignado para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) depois da decisão de reduzir a taxa máxima de juros.

Vai seguir com o consignado? SIM

O Itaú Unibanco afirmou que vai se manter dentro da linha do consignado, e confirmou que a partir desta quarta os juros que serão cobrados dentro deste sistema serão de 1,80% ao mês.

“Vale lembrar que o banco não oferece o produto cartão consignado, apenas a modalidade de empréstimo pessoal para essa linha de crédito”, diz o banco.

Vai seguir com o consignado: SIM

A Caixa também confirmou que vai seguir no consignado. Por meio de nota, a instituição lembrou que reduziu todas as suas taxas de crédito em setembro, e que atualmente oferece taxas de 1,64% ao mês, ou seja, abaixo do teto estipulado pelo CNPS.

“Assim, a Caixa reforça sua atuação na oferta do crédito para os beneficiários do INSS, praticando as melhores taxas entre as principais instituições financeiras do mercado”, diz nota do banco público.

Vai seguir com o consignado: SIM

Outra instituição que deverá seguir dentro do sistema do consignado é o Banco do Brasil. A instituição disse por meio de nota que as suas atuais taxas variam entre 1,67% a 1,80% ao mês.

“O crédito consignado INSS pode ser contratado via app BB, Correspondente BB, terminais de autoatendimento, internet ou em qualquer agência do Banco do Brasil”, diz a instituição.

Vai seguir com o consignado: SIM

O Santander disse que não apenas vai seguir oferecendo o consignado, como também avalia a possibilidade de novas reduções em todos os convênios.

“As taxas de juros aplicadas às operações de crédito são compostas por uma série de fatores como a expectativa futura da taxa Selic, inadimplência e as políticas/estratégias de crédito”, diz o banco.

Daycoval, C6 Bank, PagBank, Nubank, Bradesco, Mercantil e Inter também confirmaram que não devem deixar de oferecer o consignado para segurados do INSS.