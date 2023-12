Veja lista de CONCURSOS PREVISTOS e que podem sair ainda em 2023

Se prepare com estes concursos previstos

Engana-se quem pensa que não pode sair mais editais este ano. Há chances destes concursos previstos a seguir serem liberados com muitas vagas.

Veja!

Concursos previstos

O ano de 2023 ainda promete liberar alguns editais muito esperados pelos concurseiros. Acompanhe informações mais detalhadas sobre alguns dos concursos mais aguardados:

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

O aguardado concurso da Anvisa está prestes a ser lançado, após a publicação do contrato com o Cebraspe. A oferta será de 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, distribuídas em áreas como Saúde (Farmácia), Outras Áreas da Saúde, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Agronômica e Tecnologia da Informação.

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

O Concurso CVM promete 60 vagas de nível superior para analistas e inspetores, com salário inicial de R$ 20.924,80. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora, e o extrato de contrato já foi publicado.



ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações

O concurso da ANATEL trará 50 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com remuneração inicial de R$ 16.413,35. O Cebraspe será responsável pela organização do processo seletivo.

Mais concursos previstos

Veja outros editais com concursos previstos ainda para 2023;

TJ MS – Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul

O Concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul está próximo, e a FGV foi oficializada como banca organizadora. As vagas contemplam os cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário, com remuneração de até R$ 8.108,22, conforme o último edital.

MP GO – Ministério Público de Goiás

O Concurso do Ministério Público de Goiás teve o extrato de contrato divulgado, oferecendo vagas para o cargo de Analista em Informática, com salário inicial de R$ 8.912,97. O edital está prestes a ser publicado, exigindo formação de nível superior e conhecimento das funções do Ministério Público.

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

O Concurso da ANA, organizado pelo Cebraspe, contará com 40 vagas para Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, oferecendo remuneração inicial de R$ 17.071,35. O último edital, em 2008, teve 112 vagas e diversas etapas de avaliação, incluindo prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e experiência profissional, além de curso de formação.

MP TO e Prefeitura de Palmas (TO)

O cenário de concursos em 2023 se mostra promissor com a iminência de dois certames significativos.

MP TO e concursos previstos

O Concurso MP TO está à beira da divulgação, oferecendo 54 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades abrangem uma variedade de áreas, desde Assistente Administrativo até Engenharia Civil e Jornalismo.

Confira a seguir a estrutura das provas e se prepare para o que estar por vir:

Nível Superior: Prova Objetiva (120 questões de certo/errado) e Prova Discursiva (2 questões sobre casos hipotéticos).

Prova Objetiva (120 questões de certo/errado) e Prova Discursiva (2 questões sobre casos hipotéticos). Nível Médio: Prova Objetiva (120 questões de certo/errado) e Prova Discursiva (1 texto dissertativo sobre tema da atualidade).



Prefeitura de Palmas (TO)

Os aguardados Editais da Prefeitura de Palmas (TO) estão prestes a serem lançados, oferecendo um total de 3.913 vagas imediatas para Quadro-Geral e Saúde.

Sobre vagas, chances e distribuição de oportunidades:

Quadro-Geral: Nível Superior (324 vagas) e Nível Médio (345 vagas).

Nível Superior (324 vagas) e Nível Médio (345 vagas). Saúde: Nível Superior (1.129 vagas), Técnico em Saúde (1.279 vagas), Agente Comunitário em Saúde (454 vagas), Agente de Combate à Endemias (382 vagas).

O certame será conduzido pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), com extrato de contrato recentemente publicado.

Fique atento pois estes editais podem sair ainda este ano, nos últimos dias de 2023.