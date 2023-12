Veja lista de erros que podem fazer esta moeda antiga valer muito dinheiro

No mundo da numismática, uma moeda em condições normais pode valer muito dinheiro em alguns casos. Mas uma moeda com algum erro de fabricação, tende a valer muito mais. De acordo com colecionadores, poucas pessoas são capazes de identificar estas pequenas falhas.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 500 cruzeiros do ano de 1992. Trata-se de uma peça que não está mais em circulação, ou seja, você não vai conseguir encontrar o exemplar em um troco em uma feira, por exemplo. Mas é possível identificar a peça em qualquer outro lugar.

Curiosidades

Esta peça faz parte de uma família de moedas de cruzeiros que homenagearam a fauna e a flora do Brasil. No caso específico da moeda de 500 cruzeiros do ano de 1992, há uma representação da tartaruga marinha, animal ameaçado de extinção no país.

Outra curiosidade é que esta é uma das menores peças já produzidas na história monetária do país. Em um nível de comparação, pode-se dizer que ela é apenas um pouco maior do que a atual moeda de 10 centavos.

Por fim, cabe também lembrar que a peça de 500 cruzeiros do ano de 1992 contou com uma tiragem de nada menos do que 250 milhões de exemplares. Dentro da linguagem da numismática, este é um montante considerado alto. Assim, é possível afirmar que os colecionadores poderão ter mais facilidade na procura pelo item.



Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 500 cruzeiros do ano de 1992, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro (1990 1993);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 19mm

Peso: 2.66gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Desenho representando uma tartaruga marinha acompanhado da data;

Desenho do Reverso: Valor de face e data acompanhados do dístico ‘BRASIL’.

Quanto vale a moeda?

De acordo com informações de especialistas, a moeda de 500 réis do ano de 1992 não conta com um valor muito alto caso seja encontrada em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem. Abaixo, você pode conferir os valores sugeridos pelos catálogos numismáticos mais atualizados:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 1,50 R$ 3 R$ 8

Variantes da moeda

Mas, como dito, moedas que contam com erros de cunhagem podem valer muito mais dinheiro no final das contas, e a lógica não é diferente no caso da moeda de 500 réis do ano de 1992. Abaixo, você pode conferir alguns exemplos:

Moeda de 500 réis do ano de 1992 com o reverso invertido

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 60 R$ 150 R$ 300

Moeda de 500 réis do ano de 1992 com o reverso horizontal: R$ 80;

Moeda de 500 réis do ano de 1992 com o cunho marcado (Palavra MARINHA no reverso): R$ 30;

Moeda de 500 réis do ano de 1992 com o cunho duplicado na palavra BRASIL: R$ 25.

O Cruzeiro no Brasil

O cruzeiro foi o padrão monetário do país em três períodos. O primeiro foi entre 1942 e 1967, o segundo foi de 1970 a 1886 e o terceiro de 1999 a 1993, logo antes da chegada do real.

A primeira adoção do cruzeiro ocorreu durante o Estado Novo. Aquela foi a primeira vez que um governo nacional decidiu criar um padrão monetário no país. A ideia era justamente uniformizar todo o dinheiro que estava em circulação no território nacional. Naquele momento, 1 cruzeiro era equivalente a mil réis.

A primeira reforma monetária desta peça ocorreu durante o governo de Castelo Branco, quando foi substituída pelo cruzeiro novo. A próxima reforma ocorreu durante o governo de José Sarney, com o Plano Cruzado, e a última aconteceu durante o governo Collor.

Desde 1994, o cruzeiro foi trocado pelo Real, moeda que está em vigência no Brasil desde então. Com a economia relativamente estabilizada, não há previsão de nova troca.