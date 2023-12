veja lista de erros que podem ser valiosos

Sabe uma moeda de 50 centavos? Ela pode valer muito dinheiro em alguns casos, sobretudo se ela contar com alguns erros de cunhagem. De acordo com especialistas na área, tais peças podem ser consideradas raras, mas é preciso prestar muita atenção aos detalhes.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 50 centavos do ano de 1995. Trata-se de uma peça da primeira família do real, mas que ainda está em circulação no país. Assim, é possível que você encontre este exemplar em um troco em uma feira, por exemplo.

A moeda de 50 centavos de 1995 contou com uma tiragem de mais de 421 milhões de peças. Na linguagem da numismática, nós estamos falando de uma peça que conta com muitos exemplares. Por um lado, isso significa que ela é menos rara. Mas por outro, significa que ela pode ser encontrada mais facilmente.

Além disso, existe ainda um segundo ponto importante: ainda tomando como base as informações de especialistas, esta moeda de 50 centavos do ano de 1995 conta com várias variações. São erros de cunhagem que fazem com que a peça tenha um valor agregado.

Identificando a moeda

Mas antes de falar sobre os erros, vamos elencar as principais características da moeda de 50 centavos do ano de 1995. Assim, o indivíduo poderá encontrar a peça com mais facilidade. As informações abaixo foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 3.92gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República à direita, ladeada por representação estilizada por ramo de louros. Na parte inferior, a inscrição ‘Brasil’;

Desenho do Reverso: Inscrição indicativa de valor, ladeada por ramos de louros. Abaixo, os dísticos ‘centavos’ e a data.

Quanto vale a peça



Você também pode gostar:

Em condições normais, ou seja, quando a peça é encontrada sem defeitos, ela não conta com um valor muito alto. Abaixo, você pode conferir os patamares projetados pelos catálogos numismáticos mais atualizados:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 3,00 R$ 30,00 R$ 60,00

Mas, como dito, a moeda de 50 centavos do ano de 1995 conta com uma série de defeitos. Abaixo, você pode conferir a lista de anomalias da peça que podem fazer que o seu valor aumente.

Se a moeda que você encontrou com algum destes erros, saiba que você pode ter tirado a sorte grande. Veja abaixo:

Moeda de 50 centavos de 1995 com reverso invertido: R$ 180;

Moeda de 50 centavos de 1995 com reverso horizontal: R$ 85;

Moeda de 50 centavos de 1995 com data marcada: R$ 10;

Moeda de 50 centavos de 1995 com duplicação na palavra CENTAVOS: R$ 25;

Moeda de 50 centavos de 1995 com disco trocado: R$ 400;

Moeda de 50 centavos de 1995 com disco cortado: R$ 70.

É importante lembrar que a moeda de 50 centavos do ano de 1995 é uma das peças mais falsificadas do Brasil. Assim, o cidadão precisa prestar muita atenção para identificar se o seu exemplar é real ou não. Uma dica importante é confirmar as características de peso e diâmetro oficiais.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.