veja lista dos grupos que recebem nesta semana

A Caixa Econômica Federal retomou nesta segunda-feira (18) os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. A expectativa é para que ao menos cinco grupos recebam o saldo em suas contas no decorrer dos próximos dias. Os usuários devem se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para confirmar o dia do recebimento.

Especificamente nesta segunda-feira (18), os repasses estão sendo feitos para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 6. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã e já pode ser movimentado.

Abaixo, você pode conferir a lista completa de grupos que ainda poderão receber o Bolsa Família no decorrer desta semana:

Usuários com NIS final 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 15 de dezembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 18 de de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 19 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

Em todos os casos, o saldo será pago antes das festas do final do ano. O governo optou por realizar as liberações nos 10 últimos dias úteis antes de 25 dezembro, justamente para que todos os usuários estejam com o dinheiro na conta neste natal.

Pagamentos antecipados

Falando em natal, é natural que muitos usuários estejam esperando pelo chamado abono natalino do Bolsa Família, mas ele não vai ser pago. A informação, aliás, já foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

De todo modo, em dezembro o governo federal está seguindo com as liberações dos chamados adicionais do Bolsa Família. Em alguns casos, o usuário pode receber até mais do que um salário mínimo, a depender da soma de pagamentos feitos. Veja abaixo:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.



E o 13º salário do Bolsa Família?

Se você costuma usar redes sociais com uma certa frequência, provavelmente se deparou com algum post sobre o 13º salário do programa Bolsa Família nos últimos dias. O tema está em alta, já que milhões de usuários do projeto social estavam esperando pelos pagamentos deste adicional no final do ano.

Diante de todo este leque de informações desencontradas, o governo federal decidiu se pronunciar. Por meio de uma nota divulgada na noite desta quinta-feira (14), a Secretaria de Comunicação Social do governo federal (Secon) disse que não seria verdade que o poder executivo teria cortado o 13º salário do Bolsa Família.

De acordo com a nota, os conteúdos que estariam sendo divulgados nestes posts seriam nada mais do que peças de “desinformação”. Mas afinal de contas, quem está falando a verdade neste assunto? O poder executivo, ou a oposição?

Em primeiro lugar, é importante lembrar que não há previsão de pagamentos do 13º salário do Bolsa Família deste ano. O atual governo federal optou por não pagar este adicional. Trata-se de uma escolha orçamentária. Mas o fato é que os usuários não estão recebendo o bônus.

Assim, é possível dizer que a oposição acerta ao dizer que os usuários do programa Bolsa Família não devem receber o 13º salário no final deste ano. O não pagamento foi, de fato, uma decisão do atual governo.

Contudo, o atual poder executivo acerta ao dizer que não cortou o 13º do Bolsa Família. Isso porque este adicional não estava sendo pago pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Assim, não é possível cortar algo que já não existia anteriormente.