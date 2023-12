veja o calendário dos pagamentos de dezembro

O governo federal divulgou oficialmente o calendário de dezembro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim, segurados de todo o Brasil já podem fazer as contas para saber quando poderão receber as suas aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários.

Segundo as informações oficiais da autarquia, os pagamentos de dezembro serão iniciados no dia 21. Ao todo, estima-se que mais de 37 milhões de pessoas de todas as regiões do país possam receber o saldo em suas contas a partir das próximas semanas.

Identificando a sua data

Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário que o cidadão se baseie no final do seu benefício, excluindo o que vem depois do dígito verificador. Imagine, por exemplo, que a numeração do seu benefício seja 123456789-0. Neste caso, o seu número de base é o 9 e não o zero.

Assim como nos meses anteriores, o INSS vai dividir os pagamentos em dois calendários. Um deles é voltado para as pessoas que recebem o equivalente ao piso previdenciário nacional, ou seja, R$ 1.320. O outro calendário é voltado para as pessoas que recebem qualquer valor acima deste patamar.

Abaixo, você pode conferir o calendário de pagamentos do INSS para as pessoas que recebem R$ 1.320:

Final 1: 21 de dezembro;

Final 2: 22 de dezembro;

Final 3: 26 de dezembro;

Final 4: 27 de dezembro;

Final 5: 28 de dezembro;

Final 6: 2 de janeiro;

Final 7: 3 de janeiro;

Final 8: 4 de janeiro;

Final 9: 5 de janeiro;

Final 0: 8 de janeiro.

Agora, você pode conferir o calendário de pagamentos voltado para as pessoas que recebem mais do que R$ 1.320:

Final 1 e 6: 2 de janeiro;

Final 2 e 7: 3 de janeiro;

Final 3 e 8: 4 de janeiro;

Final 4 e 9: 5 de janeiro;

Final 5 e 0: 8 de janeiro.



Consulta ao valor do INSS

De acordo com as informações oficiais, qualquer pessoa pode consultar os valores que estão disponíveis em seu nome para o INSS. A consulta, aliás, pode ser feita mesmo pelos segurados que ainda não receberam o saldo de fato.

Para tanto, basta acessar o extrato do INSS, que está disponível de maneira remota, e pode ser acessado através do aplicativo e site do Meu INSS. Para entrar neste sistema, é necessário utilizar o login unificado do Gov.br.

Além de consultar os valores, o cidadão pode usar o Meu INSS para verificar informações essenciais, agendar ou remarcar perícias, além de utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Pagamentos de novembro do INSS seguem

Os pagamentos relativos ao mês de novembro seguem acontecendo normalmente nesta semana. Nesta segunda-feira (4), por exemplo, é a vez dos seguintes grupos movimentarem o saldo:

Pessoas que recebem o piso previdenciário nacional e possuem o final do benefício 7;

Pessoas que recebem mais do que o piso previdenciário nacional e possuem o final do benefício números 2 e 7.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do INSS relativos ao mês de novembro:

Para quem recebe um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro (já realizado);

Final 2: 27 de novembro (já realizado);

Final 3: 28 de novembro (já realizado);

Final 4: 29 de novembro (já realizado);

Final 5: 30 de novembro (já realizado);

Final 6: 1º de dezembro (já realizado);

Final 7: 4 de dezembro (pago hoje);

Final 8: 5 de dezembro;

Final 9: 6 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Para quem recebe mais do que um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro (já realizado);

Finais 2 e 7: 4 de dezembro (pago hoje);

Finais 3 e 8: 5 de dezembro;

Finais 4 e 9: 6 de dezembro;

Finais 5 e 0: 7 de dezembro.

“Entre as prioridades do governo federal, a Previdência Social garante a cidadania de mais de 39 milhões de brasileiros e impulsiona o desenvolvimento da nação. Com o trabalho presencial e a reestruturação das agências, os beneficiários perceberão a evolução do maior programa social continuo do mundo. O povo precisa diariamente de todos nós e vamos responder com qualidade”, disse o ministro da previdência, Carlos Lupi (PDT), em entrevista recente.