Veja o combustível mais vantajoso nos estados

Você sabia que um litro de gasolina possui um valor energético maior que um litro de etanol? Por isso mesmo que a gasolina é mais cara que o biocombustível, ao menos no geral, uma vez que ela rende mais que o biocombustível.

Contudo, isso não quer dizer que a gasolina é mais vantajosa. Na verdade, tudo depende dos preços de ambos os combustíveis, pois qualquer um dos dois pode oferecer um melhor custo-benefício aos motoristas.

Essa questão costuma intrigar os motoristas do país, já que nem todos sabem exatamente qual o combustível mais vantajoso. Muitos deles decidem abastecer o tanque dos seus veículos alternando os combustíveis, mas nem sempre essa é a melhor opção.

Neste texto, você vai descobrir como fazer um cálculo simples, mas muito eficiente, para definir se o etanol possui um custo-benefício maior que a gasolina, ou se esta é mais vantajosa que o biocombustível. Além disso, verá o resultado em cada estado do país.

Etanol e gasolina ficam mais baratos na semana

Na semana passada, o preço médio do etanol caiu 1,42%, para alegria dos motoristas. Com isso, o biocombustível passou a custar R$ 3,46, menor patamar desde outubro de 2022, ou seja, em 14 meses.

Da mesma forma, o preço da gasolina também caiu na semana passada, para R$ 5,59 no país, atingindo o menor nível dos últimos quatro meses e meio. Isso quer dizer que os motoristas do país estão aproveitando preços mais acessíveis no final de 2023.

Cabe salientar que estes combustíveis são concorrentes nas bombas. Por isso, vários brasileiros têm dúvidas sobre qual dos dois é uma opção mais vantajosa, mas as incertezas chegam ao fim com esse texto.

Etanol deve valer 70% do preço da gasolina



Em síntese, o etanol proporciona um desempenho de cerca de 70% da performance da gasolina, pois essa é proporção de conteúdo energético que o biocombustível possui em relação ao combustível fóssil.

Assim, a relação entre gasolina e etanol precisa ficar igual ou abaixo de 70% para que o etanol seja considerado mais vantajoso que o combustível fóssil. Aliás, na semana passada, o etanol se mostrou mais vantajoso, a título nacional, com o seu preço (R$ 3,46) correspondendo a 61,9% do valor da gasolina (R$ 5,59).

Esses dados fazem parte do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que coleta preços em milhares de combustíveis do país desde 2004 e divulga valores médios em cada região, bem como em cada estado e sua respectiva capital.

Cabe salientar que o preço médio do etanol foi menor que a gasolina em todas as UFs. Embora o etanol tenha sido mais barato em todas as UFs, isso não significa que o biocombustível foi mais vantajoso em todos os locais, uma vez que o seu valor deve corresponder a, no máximo, 70% do preço da gasolina para que oferece melhor custo-benefício aos motoristas.

Etanol foi mais vantajoso em 10 UFS

Na semana passada, o etanol foi mais vantajoso que a gasolina em dez UFs. Confira abaixo a relação entre os preços do etanol e da gasolina nos locais que tiveram o biocombustível mais vantajoso que o combustível fóssil:

Mato Grosso 56,1% São Paulo 60,8% Mato Grosso do Sul 61,5% Goiás 62,1% Minas Gerais 62,9% Paraná 65,0% Distrito Federal 65,3% Alagoas 68,7% Paraíba 68,9% Amazonas 69,4%

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, dez UFs comercializaram o etanol a preços mais vantajosos que a gasolina, refletindo o bom momento do etanol, já que, nas últimas semanas, o número de estados que comercializavam o etanol a preços mais vantajosos era bem menor.

Gasolina tem melhor custo-benefício em 17 estados

Em contrapartida, nos 17 estados restantes, a taxa superou os 70%, caracterizando a gasolina como mais vantajosa. Veja os percentuais em cada um destes locais:

Amapá 97,1% Roraima 82,2% Rio Grande do Sul 79,6% Sergipe 79,0% Maranhão 78,5% Rondônia 76,7% Piauí 75,8% Pará 74,8% Rio Grande do Norte 74,5% Ceará 73,1% Santa Catarina 73,0% Espírito Santo 71,6% Tocantins 71,6% Pernambuco 70,7% Acre 70,4% Bahia 70,3% Rio de Janeiro 70,1%

Por fim, vale destacar que vários estados apresentaram taxas próximas a 70%. Caso o preço do etanol caia mais intensamente nas próximas semanas, o biocombustível poderá se tornar mais vantajoso que a gasolina neste locais.