Veja os benefícios extras pagos em dezembro

Faltam poucos dias para a Caixa Econômica Federal iniciar o pagamento da parcela de dezembro do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda do país iniciará na próxima segunda-feira (8) os repasses aos segurados, e muitos deles se perguntam qual será o valor da parcela do último mês de 2023.

O Governo Federal vem mantendo o benefício turbinado ao longo de todo o ano, para alegria das famílias inscritas. Em dezembro, o valor do Bolsa Família continuará elevado, acima da média definida pelo próprio programa. Aliás, a lista com os benefícios extras cresceu em dezembro, e os segurados irão receber um valor ainda maior que o observado no mês passado.

Veja quais são os benefícios extras do Bolsa Família

Em resumo, as famílias inscritas no Bolsa Família possuem características diferentes, como quantidade de filhos e idade de cada um deles, por exemplo. Portanto, cada beneficiário recebe um valor específico do auxílio.

Além disso, o programa possui diversos benefícios em sua composição que determinam qual será a parcela recebida por cada usuário. Isso acontece porque o governo tenta atender todos os segurados em suas particularidades, promovendo inclusão de todos os grupos.

Confira abaixo os benefícios do Bolsa Família de dezembro.

1- Benefício de Renda de Cidadania

A regra garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Assim, o valor do benefício é multiplicado pela quantidade de indivíduos da família.

Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420). Isso mostra que o valor do Bolsa Família pode superar um salário mínimo vigente (R$ 1.320), dependendo da composição familiar.



Você também pode gostar:

2- Benefício Complementar

Ao considerar o Benefício de Renda de Cidadania, as famílias unipessoais (compostas por um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Entretanto, o governo definiu a parcela mínima do Bolsa Família em R$ 600.

Para garantir o pagamento mínimo de R$ 600 a todos os inscritos, o governo federal complementa o valor do benefício a milhares de segurados. Isso acontece nas famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês, através do Benefício Complementar.

3- Benefício Primeira Infância

Desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Dessa forma, as famílias que possuem crianças com sete anos incompletos estão recebendo esse benefício adicional, que ajuda a elevar o valor da parcela mensal do Bolsa Família.

4- Benefício Variável Familiar

O governo federal assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

5- Benefício Variável Familiar Nutriz

Desde setembro, o governo vem pagando um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos. Dessa forma, as famílias terão um benefício a mais para aumentarem os cuidados com os bebês.

6- Benefício Extraordinário de Transição

Esse benefício tem como principal objetivo garantir que nenhum usuário do Bolsa Família receba uma parcela menor que o programa anterior (Auxílio Brasil).

Os repasses de todos esses benefícios ocorrem na mesma data de pagamento do Bolsa Família. Assim, os usuários que tiverem direito aos benefícios irão receber os valores conforme o calendário do principal programa social do país.

Pagamento do Auxílio Gás em dezembro

Além dos benefícios extras citados, a Caixa Econômica também realizará o pagamento do Auxílio Gás. O benefício está de volta e será pago aos usuários agora em dezembro, após ter sido paralisado em novembro.

A saber, o governo pagou o auxílio a cerca de 5,5 milhões de beneficiários em outubro, e o volume de usuários deve se manter semelhante neste mês. Assim, as famílias poderão ter direito a todos os benefícios já citados, e o valor do Bolsa Família será acrescido com a parcela do Auxílio Gás, de R$ 104.

Cabe salientar que o repasse de todos esses benefícios ocorrem na mesma data de pagamento do Bolsa Família. Assim, os usuários que tiverem direito aos benefícios irão receber os valores conforme o calendário do principal programa social do país.

Calendário do Bolsa Família de dezembro

Em suma, os repasses do Bolsa Família possuem um padrão e acontecem nos últimos dias úteis de cada mês. Aliás, o calendário de pagamento da parcela de dezembro já pode ser consultado pelos beneficiários.

A Caixa Econômica realiza os repasses nos dez últimos dias úteis, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de dezembro de 2023: