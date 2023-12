Veja os Estados com os menores preços do país

O preço do etanol caiu nos postos do país na semana passada, aliviando um pouco o orçamento dos motoristas. De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol recuou 0,56%, e o litro passou a custar R$ 3,54 no país.

Em resumo, o combustível ficou dois centavos mais barato no país, ou seja, os motoristas nem devem ter percebido a variação dos preços. Ainda assim, os consumidores sempre torcem por queda nos valores, em vez de qualquer alta. Por isso, o resultado foi positivo.

Vale destacar que o etanol caiu para o menor patamar desde outubro de 2022, ou seja, em mais de um ano. Significa que os motoristas estão aproveitando valores mais acessíveis no final deste ano, e torcem para que isso continue ao longo das semanas.

Cabe salientar que a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores. Inclusive, o levantamento teve início em 2004.

Preço cai em todas as regiões brasileiras

Na semana passada, o etanol ficou mais barato em todas as regiões brasileiras, com os preços caindo entre um e seis centavos. Com isso, os valores chegaram aos seguintes patamares:

Norte: R$ 4,50;

R$ 4,50; Nordeste: R$ 4,07;

R$ 4,07; Sul: R$ 3,81;

R$ 3,81; Sudeste: R$ 3,46;

R$ 3,46; Centro-Oeste: R$ 3,43.

Além disso, a ANP revelou que o preço do etanol caiu em 17 as 27 Unidades Federativas (UFs), com destaque para Sergipe, onde o valor caiu 25 centavos, queda bem mais intensa que a nacional. Os demais recuos oscilaram entre um e 12 centavos.

Apenas quatro UFs registraram aumento nos preços do etanol na semana passada: Rio Grande do Norte (nove centavos), Acre (dois centavos), Distrito Federal (dois centavos) e Maranhão (um centavo). Em outros seis estados, os preços se mantiveram estáveis.



Estados do Norte têm o etanol mais caro do Brasil

Em síntese, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,54). Isso explica por que a região tem o maior preço médio do país. Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Tocantins, que comercializou o combustível a R$ 4,22, preço 19,2% maior que a taxa média nacional.

Veja os maiores valores médios do país:

Amapá: R$ 5,39; Rondônia: R$ 4,95; Roraima: R$ 4,88; Acre: R$ 4,77; Amazonas: R$ 4,55; Rio Grande do Sul: R$ 4,45.

Em suma, os consumidores que moram em estados da região Norte sofreram para conseguir abastecer o tanque de combustível dos seus veículos com etanol. Os valores mais elevados no país foram registrados na região, que apresentou um preço médio bem mais elevado que as demais.

Preços mais acessíveis vêm do Centro-Oeste e do Sudeste

Diante de valores muitos altos, os motoristas procuram os postos de combustíveis com os preços mais baratos para abastecerem o tanque de combustível dos seus veículos. De acordo com os dados da ANP, alguns estados apresentaram valores bastante acessíveis aos consumidores, abaixo da média nacional.

Confira os únicos locais cujo preço do etanol ficou abaixo de R$ 4,00 na semana passada:

Mato Grosso: R$ 3,12; São Paulo: R$ 3,41; Mato Grosso do Sul: R$ 3,42; Minas Gerais: R$ 3,47; Goiás: R$ 3,61; Distrito Federal: R$ 3,63; Paraná: R$ 3,75; Pernambuco: R$ 3,82; Paraíba: R$ 3,86; Rio de Janeiro: R$ 3,98.

Veja onde o Etanol foi mais vantajoso que a Gasolina

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. No entanto, vale destacar que a gasolina tem sido a melhor opção há muitos meses, apesar da melhora do etanol nos últimos tempos.

Veja quais estados comercializaram o etanol a preços mais vantajosos que a gasolina na semana passada.

Mato Grosso: 55,4%;

55,4%; São Paulo: 61,8%;

61,8%; Mato Grosso do Sul: 63,0%;

63,0%; Minas Gerais: 63,4%;

63,4%; Distrito Federal: 63,8%;

63,8%; Goiás: 64,1%;

64,1%; Paraná: 64,9%;

64,9%; Paraíba: 69,7%;

69,7%; Amazonas: 69,8%;

69,8%; Bahia: 69,9%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, dez UFs comercializaram o etanol a preços mais vantajosos que a gasolina, refletindo o bom momento do etanol, já que, nas últimas semanas, o número de UFs mal chegava a oito. Já nos 17 estados restantes, a taxa superou os 70%, caracterizando a gasolina como mais vantajosa.