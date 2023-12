Veja os motivos do Banco Central ter escolhido esse nome para a ferramenta

Em um movimento estratégico na época da implementação do Pix, o Banco Central (BC) buscou escolher um nome que refletisse a essência de pagamentos instantâneos, associando-o à tecnologia e multiplicação. O jornalista Hamilton Ferrari, em matéria veiculada pelo Poder360, revela os bastidores da escolha do nome que se tornaria sinônimo de agilidade nas transações financeiras.

Segundo informações apuradas por Ferrari, os técnicos do Banco Central cogitaram diversas denominações, sendo duas delas particularmente destacadas. Uma delas seria o Pi (Pagamentos Instantâneos), alinhada também com a terminologia internacional “instant payments”. A outra sugestão era o Tix (Transações Instantâneas X).

Diante das opções, a solução encontrada pela diretoria foi um híbrido que incorpora ambas as propostas: Pix. Essa escolha consolidou-se como a marca que representa os pagamentos instantâneos no Brasil.

Atualmente, três anos após sua implementação, o Pix registrou um marco histórico em 20 de dezembro, como destaca Hamilton Ferrari em sua matéria para o Poder360. Nesse dia, atingiu-se a impressionante marca de 178 milhões de transações diárias Pix, evidenciando seu impacto significativo na dinâmica financeira do país.

A trajetória de sucesso do Pix, conforme reportado por Hamilton Ferrari, destaca não apenas sua eficiência operacional, mas também sua aceitação e adoção massiva pelos usuários brasileiros. A escolha do nome, revelada em detalhes pelo jornalista, contribui para a compreensão dos elementos estratégicos por trás do Pix, que se consolida como um dos principais métodos de pagamento no país.

Pix estabelece novo recorde

Na última quarta-feira (20), o sistema de pagamento Pix, operado pelo Banco Central, alcançou mais um feito notável ao registrar a marca de 178 milhões de transações diárias. Este marco representa a terceira vez, somente neste mês de dezembro, que o Pix supera o próprio recorde de transações em um único dia.

Com um total de 178.091.188 transações realizadas, o Pix ultrapassou em 10 milhões o recorde anterior, estabelecido em 6 de dezembro. Desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos, dezembro tem se destacado como o mês mais movimentado, consolidando-se como um período de intensa atividade nas transações financeiras.

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, dezembro habitualmente encerra o ano como o recordista em número de transações mensais, e os números deste ano corroboram com essa tendência. O sucesso contínuo do Pix reforça sua posição como a escolha preferida dos brasileiros para transferências rápidas e eficientes.



Facilidade dos pagamentos instantâneos

A simplicidade é uma das características mais marcantes do Pix. Com a possibilidade de realizar transferências a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o sistema elimina as restrições de horário bancário. A associação direta com a conta corrente, sem a necessidade de intermediários, simplifica ainda mais o processo.

Além da sua facilidade, muitos estabelecimentos e serviços oferecem promoções e incentivos para transações realizadas via Pix. Essas vantagens adicionais contribuem para a crescente preferência pelo sistema, especialmente em um período como dezembro, em que as despesas costumam ser mais elevadas.

Em suma, a combinação de facilidade de uso, agilidade nas transações e vantagens oferecidas no último mês do ano fazem do Pix uma opção natural e cada vez mais adotada pelos usuários brasileiros. Essa crescente preferência consolida o Pix como o meio de pagamento instantâneo em crescente ascensão no cenário financeiro do país.