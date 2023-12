veja passo a passo para sacar abono Pis/Pasep

Esta quinta-feira (28) é o último dia para que trabalhadores de todo o país saquem o dinheiro do abono salarial Pis/Pasep relativo ao ano de 2021. O saldo esteve disponível durante boa parte do ano, mas milhares de brasileiros não realizaram o saque até agora.

O abono Pis/Pasep é voltado para os funcionários que atuaram por pelo menos 30 dias do ano de 2021 como funcionários privados (PIS), ou como servidores públicos (Pasep). Também é importante que eles tenham recebido uma média de até dois salários mínimos por mês.

O valor do abono

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o cidadão pode receber até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Mas o valor exato dos pagamentos do abono varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base de 2021.

Veja na tabela abaixo:

Meses trabalhados no ano-base (2021) Valor a receber 1 R$ 110 2 R$ 220 3 R$ 330 4 R$ 440 5 R$ 550 6 R$ 660 7 R$ 770 8 R$ 880 9 R$ 990 10 R$ 1.100 11 R$ 1.210 12 R$ 1.320

Quem pode sacar o abono em 2023?

Segundo o Ministério do Trabalho, estas são as exigências básicas para que um trabalhador receba o abono salarial Pis/Pasep neste ano de 2023:

estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos; ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

ter recebido até 2 salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

médios de remuneração mensal no período trabalhado; ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2021);

ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2021).



Por outro lado, não podem receber o saldo os seguintes grupos:

empregado(a) doméstico(a);

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Como saber se tenho direito?

Não é preciso sair de casa para saber se você está apto ao recebimento do abono salarial Pis/Pasep neste ano de 2023. Através do app da Carteira de Trabalho Digital, você pode seguir os passos abaixo:

Atualize o app;

Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br;

Toque em “Benefícios”;

Clique em “Abono Salarial”.

Já na tela seguinte, o aplicativo vai indicar se o trabalhador está apto ou não ao recebimento do abono salarial este ano.

E se eu não sacar a quantia?

Segundo a Caixa Econômica Federal, até este momento já foram pagas 22,1 milhões de parcelas para trabalhadores de todo o Brasil neste ano de 2023. Mais de R$ 21,8 bilhões foram liberados para este público. Restam ainda quase R$ 74 milhões, que ainda não foram resgatados pelos trabalhadores.

Caso este montante não seja sacado, o dinheiro vai voltar aos cofres públicos, mais precisamente ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (CAT).

Como sacar o abono Pis/Pasep?

Como dito, o pagamento do abono salarial PIS é feito na Caixa Econômica Federal. Deste modo, se o cidadão já tem uma conta-corrente ou poupança neste banco, o saldo será repassado automaticamente.

Quem não tem uma conta, pode sacar a quantia indo diretamente até uma agência desta instituição, de posse dos seus documentos oficiais. Basta falar com um atendente e realizar a retirada.

O PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Assim, se o cidadão já tem uma conta ativa no sistema deste banco, vai receber o saldo de forma automática. Para as pessoas que não têm conta-corrente ou poupança nesta instituição, a dica é se dirigir pessoalmente até uma agência e retirar a quantia no guichê de caixa.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal antes de sair de casa para entender como funciona o atendimento.