Veja quando esta moeda de 1 centavo pode valer R$ 320

Você sabe identificar uma moeda rara? Na grande maioria das vezes, não é necessário que você seja um especialista na área para realizar esta verificação. De todo modo, é muito importante que você preste bastante atenção aos detalhes, para não deixar a peça valiosa escapar das suas mãos.

É o caso, por exemplo, da moeda de 1 centavo do ano de 1994. Este é um exemplo de moeda que não vale muito dinheiro em seu estado normal. Contudo, se você prestar bastante atenção aos mínimos detalhes da peça, vai conseguir entender quando ela pode valer muito dinheiro.

Uma curiosidade sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1994 é que ela não tem mais valor monetário. Assim, não é mais possível encontrar esta peça circulando em trocos ao redor do país. Mas é possível encontrar o exemplar em outros locais como no fundo da sua gaveta, ou naquele cofrinho antigo que está guardado na casa da sua avó.

As características desta moeda

Abaixo, listamos as principais características da moeda de 1 centavo do ano de 1994. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 2.96gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados;

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados.

O valor da peça

Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda de 1 centavo do ano de 1994? Como dito, quando esta peça é encontrada em condições de normalidade, ela não conta com valores muito altos. Mas quando ela é encontrada com algum defeito, a história muda.



De acordo com especialistas, caso a peça seja encontrada em condição de reverso horizontal, ela poderá ser vendida a R$ 70. Caso ela seja encontrada com o reverso invertido, ela poderá ser vendida a R$ 320.

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário saber que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Como descobrir se a peça é valiosa?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.